Mladi nogometaš (19) poginuo očajnički bježeći od talibana, smrt je bila stravična

Tisuće Afganistanaca očajnički pokušava napustiti Kabul nakon što su se talibani nakon 20 godina vratili na vlast.

Dramatične scene u kojoj se ljudi hvataju za kotače zrakoplova koji napuštaju glavni grad obišle su svijet. Takav kaos uzeo je ljudske žrtve, a strani mediji sada javljaju da je poginuo Zaki Anvari.

A better angle that shows the falling men from the US airplane while taking off from the Kabul airport pic.twitter.com/Yw59jQXJww