Mladi briljiraju u borilačkim sportovima, Hrgović i Babić obilježili godinu prepiranjem

Donosimo pregled najvažnijih uspjeha hrvatskih sportaša u godini, u kojoj su zbog pandemije Covida-19 odgođene Olimpijske igre u Tokiju te većina ostalih velikih međunarodnih sportskih natjecanja. Hrvatski olimpijski odbor ove je godine planirao poslati naše sportaše i sportašice na 1089 natjecanja, ali ih je održano oko 230 ili samo 21 posto. Prema službenim podacima HOO-a na svjetskim i europskim prvenstvima te svjetskim i europskim kupovima u raznim sportovima, u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, hrvatski sportaši su osvojili 91 medalju od čega 26 zlatnih, 25 srebrnih i 40 brončanih.

Stipanoviću svjetska, a Fantelama europska bronca

Hrvatsko jedrenje je, pandemiji unatoč, ipak imalo uspješnu sezonu s dvije medalje sa velikih međunarodnih natjecanja.

Tonči Stipanović osvojio je brončano odličje na Svjetskom prvenstvu olimpijske klase Laser u Melbourneu, održanom sredinom veljače, kad je situacija s koronavirusom bila relativno normalna. Olimpijski doprvak Stipanović je uoči zadnjega dana natjecanja u Zlatnoj skupini bio šesti, ali je s četvrtim, 21. i 11. ulazom u cilj u zadnja tri plova skupio 64 negativna boda i osvojio broncu ispred Francuza Jeana Bernaza (66). Naslov svjetskog prvaka pripao je Nijemcu Philippu Buhlu (26), a srebro Australcu Mattu Wearnu.

Članu splitskog Mornara Stipanoviću je ovo druga medalja sa svjetskih prvenstava nakon što je 2012. u Boltenhagenu osvojio broncu. Tonči je olimpijsku vizu za Tokio osigurao još prije dvije godine, a u Riju je donio povijesnu prvu olimpijsku medalju za hrvatsko jedrenje. Filip Jurišić je u Melbourneu s 94 negativna boda zauzeo deseto mjesto.

Isti laseraški dvojac iz splitskog Mornara imao je zapažen nastup na na Europskom prvenstvu klase Laser u poljskom Gdanjsku, gdje je Jurišić osvojio četvrto mjesto, a Stipanović je bio deveti. Jurišić je zadnjega dana regatavanja na Baltičkom moru bio korak do brončane medalje, u zadnja dva plova imao je 16. i treći ulaz, a na kraju je završio s istim brojem negativnih bodova (82) kao i brončani Britanac Lorenzo Brand Chiavarini, europski prvak iz 2019. Splićanina je medalje koštalo pravilo najboljih plasmana u jedanaest plovova, gdje je Jurišić je imao jedno prvo mjesto, a Britanac dva, pa je Filip ostao bez odličja na ovom natjecanju na kojem je vodio nakon kvalifikacija. Odličja su ga koštala i malo lošije odrađena prva dva finalna plova u nedjelju.

Nakon što su u veljači bili deseti na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu, Šime i Mihovil Fantela osvojili su u listopadu broncu na Europskom prvenstvu u klasi 49er održanom na austrijskom jezeru Attersse na kojem su, kao tandem, nastupili prvi put u karijeri.

Svjetski prvaci iz 2018. prošle godine su zbog Mihovilove bolesti bili izvan pogona, a u Austriji su propustili priliku da postanu i europski prvaci. Naime, nakon prvih šest plovova zadarski jedriličari bili su u vodstvu, a onda se dogodio dan bez vjetra i dva lošija plasmana te diskvalifikacija na startu devetog plova, što ih je pogurnulo na sedmo mjesto. Fantele su ipak došli do medalje u posljednjem plovu te se najavili kao kandidati za olimpijsko odličje u Tokiju 2021.

Unatoč pandemiji održan 70. Hanžekovićev memorijal

Brojna otkazana natjecanja obilježila su i atletsku sezonu, no ovoga ljeta ipak je održano nekoliko mitinga Dijamantne lige te revijalnih natjecanja. Zagreb je imao sreće i sredinom rujna je na stadionu Mladosti uz Savu održano jubilarno, 70. izdanje popularnog "Hanžeka" u posebnim okolnostima uvjetovanih pandemijom s malo gledatelja, a po prvi put unutar World Athletics Continental Tour Gold serije mitinga.

Unatoč otežavajućim okolnosti postignuto je nekoliko vrhunskih svjetskih rezultata, a veseli da su i naši natjecatelji iskoristili priliku i postavili svoj osobne rekorde ili najbolje rezultate sezone. Prvo ime Hanžeka bila je Sandra Perković koja je u bacanju diska ostvarila svoju devetu pobjedu na ovom natjecanju. Iako nije nastupala više od šest mjeseci, Sandra je slavila sa 64,67 m ispred Francuskinje Meline Robert-Michon sa 60,65 m i naše Marije Tolj koja je bacila 59,56 m. Pobjednik memorijalene utrke na 110 m metara bio je Francuz Wilhem Belocian sa 13.32. Postignuta su i dva rekorda mitinga, a to je uspjelo Šveđaninu Danielu Stahlu u bacanju diska s hicem od 68,87 m, te dan ranije na zagrebačkim fontanama Amerikancu Ryanu Crouseru koji je bacio kuglu 22,74 m, što je najbolji rezultat od 1988. godine postignut na nekom natjecanju u Europi.

Olimpijska pobjednica u bacanju koplja Sara Kolak propustila je Hanžek zbog ozljede, a tijekom ljeta je ostvarila četiri pobjede (Oslo, Mladost, Nadderun, Offenburg). Najduži hitac joj je iznosio 62,68 m.

Dodajmo kako je hrvatski prvak na 100, 200 m te u skoku u dalj 20-godišnji Marko Čeko debitirao u Dijamantnoj ligi i u kolovozu je u Stockholmu osvojio peto mjesto u skoku u dalj s rezultatom 7,84 m, što je 20 cm slabije od njegovog rekorda. Upravo je Čeko obilježio Prvenstvo Hrvatske, koje je održano u kolovozu, osvojivši tri zlata - u skoku dalj (8,04 m), na 100 metara (10.46) i na 200 metara (21.18). Na kraju sezone iz snova, donio je mladi Kninjanin "Lijepoj našoj" iz Rumunjske jedino zlato s Prvenstva Balkana, a osvojio ga je u skoku u dalj (7,88 m).

Početkom prosinca naša maratonka Matea Parlov Koštro istrčala je na maratonu u španjolskoj Valenciji osobni rekord 2:28:52 i ispunila rezultatsku normu (2:29:30) za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Ona se tako pridružila Bojani Bjeljac koja je također istrčala olimpijsku normu na ovom maratonu, ali prošle godine sa 2:27:42. Matea je tako postala treća hrvatska maratonka iza Lise Christine Stublic i Bojane Bjeljac koja je maratonsku stazu istrčala za manje od dva i pol sata.

Jelić, Kanaet i Golubić s medaljama na EP-u u taekwondou

Kao i ostali sportovi i taekwondo je u 2020. doživio otkazivanje natjecanja zbog pandemije koronavirusa. Svjetska taekwondo federacija (WT) još je u ožujku objavila da odgađa SP predviđeno za 2021. kako bi se prilagodila kalendaru s odgođenim Olimpijskim igrama. WT je također objavila da odgoda OI Tokio 2020. neće utjecati na kvote već određene kroz regionalne kvalifikacije i poredak na svjetskoj rang listi. Tako će se Svjetsko prvenstvo, koje je trebalo biti održano od 16. do 23. svibnja 2021. u Wuxiju, prema novom rasporedu održati u listopadu u istom gradu.

Na početku godine hrvatski taekwondaš Toni Kanaet izborio je plasman na OI u Tokiju na Grand Slam turniru u Wuxiju, priključivši se tako svojoj klupskoj kolegici Matei Jelić i Kristini Tomić.

U ožujku je došlo do prekida svih sportskih natjecanja u svijetu da bi onda, nakon duge pauze, na kraju godine, ipak bila održana dva natjecanja na kojima su hrvatski taekwondo borci ostvarili dobre rezultate.

U studenom je u Zagrebu održano Europsko klupsko prvenstvo, prvo takekwondo natjecanje od ožujka i prekida svih natjecanja, koje je okupilo više od 500 sportaša iz 120 klubova i 11 nacionalnih timova. Na tom natjecanju je hrvatski taekwondoaš Marko Golubić osvojio dvije zlatne medalje - jednu u seniorskoj konkurenciji, a jednu u konkurenciji mlađih seniora. Hrvoje Šep je osvojio srebro, a Deni Adrun Razić, Luka Turkalj i Marko Lipovac su bili treći. U ženskoj konkurenciji su hrvatske seniorke Kristina Beroš i Doris Pole osvojile su srebrne medalje. Selekcija Hrvatskog taekwondo saveza (selekcija perspektivnih sportaša iz razvojnog programa HOO-a) bila je ukupni pobjednik 8. Europskog klupskog prvenstva u svim kategorijama (mlađi kadeti, kadeti, juniori, ml. seniori i seniorke).

Hrvatski su se taekwondoaši okitili medaljama i na EP-u za olimpijske kategorije koje je u prosincu održano u Sarajevu. Matea Jelić osvojila je srebrnu medalju, a prije nje su u muškoj konkurenciji Toni Kanaet i Marko Golubić osvojili brončane medalje.

Grand Prix trijumf Barbare Matić, bronca Karle Prodan na EP-u

I judo je doživio odgodu europskog prvenstva koje je iz ožujka prebačeno na studeni. Osim toga, još uvijek nije poznato tko je ostvario plasman na OI u Tokiju. Hrvatska judašica Barbara Matić, iako se službeno još nije kvalificirala za OI u Tokiju, jer se za plasman gleda rang lista s početka lipnja, koja nije bila objavljena zbog suspenzije svh natjecanja, gotovo sigurno bi se našla na popisu za OI u Tokiju. Osim nje, u normi je i Karla Prodan.

U listopadu je u Dubrovniku održan Europski judo kup na kojem su Helena Vuković i Dominik Družeta osvojili zlatne medalje, Barbara Matić, Dominik Sumpor, Josip Bulić i Marko Kumrić srebrne, a Zlatko Kumrić, Lara Cvjetko i Katarina Lucija Vuković broncu.

Nakon toga, na Grand Prixu u Budimpešti Matić je ostvarila jedan od najvećih rezultata u karijeri, osvojivši zlatnu medalju čime je napravila veliki korak prema nastupu na OI u Tokiju.

U studenom na EP-u u Pragu Prodan je osvojila je brončanu medalju, dok je vlasnica tri europske bronce Matić ostala bez odličja. Prodan je u Prag došla nakon osvajanja europskog srebra u Poreču, na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (U23). Prag je bio još jedna stepenica hrvatskim judašicama i judašima na putu prema OI u Tokiju.

U Poreču je u prvoj polovici studenog organizrano EP za mlađe seniore, a hrvatski predstavnici su osvojili četiri odličja. Jedino zlato osvojila je Lara Cvjetko u konkurenciji mlađih seniorki. Srebrnim medaljama u istoj dobnoj skupini okitili su se Karla Prodan i Robert Klačar, a Ana Viktorija Puljiz je osvojila brončano odličje u juniorskoj konkurenciji.

Na malo natjecanja pregršt medalja za hrvatski karate

Nakon što je 2020. dobro počela za hrvatske karatiste, u ožujku su prestala i karate natjecanja. U veljači je na EP-u za mlađe seniore u Budimpešti Jelena Pehar postala europska prvakinja u kategoriji mlađih seniora. Brončanu medalju, također u mlađim seniorima osvojili su Laura Fučik, Lea Vukoja, Lucija Lesjak i Renato Rešetar te hrvatska ženska reprezentacija u katama - Inga Grgić, Sabina Petković i Stela Horvat.

U ožujku je organiziran turniru Svjetske Premier karate lige u Salzburgu, a najbolji hrvatski karatist Ivan Kvesić osvojio je srebrno odličje. Sa seniorskog prvenstvu Balkana koje je, također u ožujku, organizirano u Beogradu, hrvatski karatisti su donijeli 12 odličja - pet zlata, dva srebra i pet bronci. Do naslova prvaka Balkana stigli su Ana Lenard, Lucija Lesjak, Enes Garibović, Anđelo Kvesić te hrvatska muška reprezentacija u borbama. Osvajači srebrne medalje su Ines Grdenić i Katarina Jeličić, a brončanog odličja Anita Tadić, Luka Kondić, Leon Tomljanović te hrvatska muška vrsta u katama i ženska u borbama.

U ožujku je odgođeno seniorsko EP koje je trebalo biti održano u Bakuu, a otkazano je i SP u Dubaiju. No, ožujak donosi i dobre vijesti. Naime, hrvatski karate reprezentativac Ivan Kvesić izborio je izravni plasman na OI u Tokiju. Ali onda, u svibnju dolazi obavijest iz Svjetske karate federacije da će, iako je Kvesić postao prvi karatist iz Hrvatske koji je osigurao olimpijsku normu, sljedeće godine morati ponovno proći kvalifikacije za OI.

Naime, ukinute su olimpijske licencije i sljedeće se godine nastavljaju olimpijske kvalifikacije, što znači da se Kvesić ponovno mora kvalificirati za OI.

Do kraja godine je od natjecanja održan samo Top Ten turnir u Zagrebu, ali je stigla vijest da će Hrvatska biti domaćin 56. EP-a u karateu koje će se održati od 19. do 23. svibnja 2021.

Hrgović gradi put do velikog meča, Babić izazvao 'buru'

Početak boksačke 2020. donio je dvojbu tko će predstavljati Hrvatsku na kvalifikacijama za OI u Tokiju - najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović, koji je od rujna 2017. u profesionalnom boksu, ili Marko Milun, prvak Hrvatske u superteškoj kategoriji. Na koncu je Hrvatski boksački savez (HBS) presjekao i donio odluku kako će na europskim kvalifikacijama u ožujku u Londonu u superteškoj kategoriji nastupiti Milun, a ako on ne uspije izboriti vizu za OI, u svibanjskim kvalifikacijama u Parizu će nastupiti Filip Hrgović. Međutim, zbog epidemije je londonski kvalifikacijski turnir prekinut nakon nekoliko dana.

Od osmero hrvatskih predstavnika koji su stigli u London jedinu pobjedu ostvario je Luka Plantić u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) koji je svladao Austrijanca Umara Dzambekova. Toni Filipi u teškoj kategoriji (do 91 kg) je izgubio od Ukrajinca Serhija Horskova, a Ivana Habazin je u kategoriji do 69 kg izgubila od Francuskinje Emilie Sonvico. Nikolina Ćaćić, Marija Malenica i Marko Milun prije prekida turnira nisu niti ulazili u ring. Turnir će se nastaviti u Copper Box Areni u Londonu od 22. do 26. travnja 2021.

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (28) prošlu je godinu zaključio u prosincu pobjedom u saudijskom gradu Diraji protiv 37-godišnjeg Amerikanca Erica Moline u svom desetom profesionalnom nastupu. Nakon toga uslijedila je pauza do rujna ove godine kada se u ring vratio u Danskoj porazivši grčkog teškaša Alexandrea Kartozia ostvarivši 11. pobjedu.

Početkom studenog pobijedio je i Amerikanca Rydella Bookera. Meč je prekinut početkom pete runde nakon što je sudac odlučio da je Booker primio previše snažnih udaraca u glavu. Neporaženi hrvatski teškaš trenutačno drži peto mjesto na na IBF-ovoj ljestvici, osmi je na WBC-ovom rankingu, dok je na WBA i WBO rankingu na 12. poziciji.

Ove godine još je jedan hrvatski teškaš izazvao 'buru'. Alen Babić je tijekom 2020. imao tri borbe i sve tri je završio nokautima porazivši Amerikanca Shawndell Winters, Irca Nialla Kennedyja i Britanca Toma Littlea. Babić je sada na skoru 6-0, a njegov odnos s Hrgovićem obilježile su brojne uvrede, svađe i netrpeljivost.

Teška godina za sportaše s invaliditetom

Protekla 2020. bila je iznimno teška za sport osoba s invaliditetom. Većina sportskih natjecanja je otkazana zbog epidemije. Za godinu dana su odgođena Paraolimpijske igre u Tokiju, ali i brojne kvalifikacije. Međunarodni olimpijski odbor (IPC) organizirao je brojne radionice te najavio pokretanje telefonske linije za mentalno zdravlje paraolimpijaca kako bi što lakše prebrodili ovu krizu.

U veljači, prije zatvaranja, na Sljemenu je održano finale Europskog kupa u alpskom paraskijanju u tehničkim disciplinama. U konkurenciji slijepih i slabovidnih broncu u slalomu je osvojio Damir Mizdrak, (vodič M.Koch), dok je Lovro Dokić bio treći u kategoriji stojećih skijaša. U ožujku je paraolimpijac Bruno Bošnjak u banked slalomu u utrci Svjetskog kupa u u španjolskoj La Molini osvojio zlatno odličje.

HPO je tijekom ove godine pokrenuo kampanju #JesteLiUvijekVjerni, koja se odnosi na osvještavanje i informiranje šire javnosti o sportskim uspjesima hrvatskih paraolimpijaca ususret Paraolimpijskim igrama u Tokiju iduće godine.

U rujnu je u Splitu održano Parastolnotenisko prvenstvo Hrvatske na kojem su slavili igrači zagrebačkog Uriha ispred samoborske Sinergije i Karlovca. Istog je mjeseda održano i 23. Otvoreno pojedinačno i ekipno paraatletsko prvenstvo Hrvatske. U ekipnoj konkurenciji novi-stari prvaci su paraatletičari Agrama iz Zagreba, drugoplasirani su bili članovi Odiseja iz Kutine, dok je treće mjesto zauzela ekipa Uriha iz Zagreba.

Od pojedinačnih rezultata istaknimo Anu Gradečak iz AKOSI Odiseja iz Kutine koja je u kategoriji paaratletičarki niskim rastom, F41, u kugli s daljinom od 7,87 m postavila najbolji europski rezultat. Velimir Šandor bacio je disk na 19,40 m što je druga daljinu na ovogodišnjim svjetskim tablicama. Miljenko Vučić koji je u kategoriji slijepih bacača diska s daljinom od 34,48 m postavio novi državni rekord. Ivan Katanušić je bacio disk na izuzetno dobru daljinu od 57,58 m. Svakako treba istaknuti skok u dalj Mikele Ristoski od 5,45 m, Radovana Halasa u bacanju čunja od 27,81 m čime je ispunio kvalifikacijsku normu za POI Tokio te Vladimira Gašpara koji je koplje bacio na 34,72 m.

Hrvatska trenutačno ima devet evidentnih kandidata za nastup na 16. Paraolimpijskim igrama i to u paraatletici, paraplivanju, parataekwondou, paraboćanju i para stolnom tenisu, a do kraja kvalifikacija ta brojka bi se mogla popeti do njih dvadesetak.