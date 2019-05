Milan slavio i izjednačio se s Romom na petom mjestu

U posljednjoj utakmici 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru svladao Bolognu s 2-1 (1-0).

Domaće su do prednosti od 2-0 doveli Suso (37) i Borini (67), Destro (72) je uspio smanjiti na 2-1, ali gosti do kraja susreta nisu uspjeli stići do boda iako su od 75. minute imali igrača više zbog isključenja Paquete.

Milan se ovom pobjedom bodovno izjednačio s Romom na petom mjestu ljestvice, oba sastava imaju po 59 bodova, četiri manje od trećeg Intera i tri manje od četvrte Atalante koji trenutačno drže pozicije koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Bologna je 15. s 37 bodova, pet više od 18. Empolija koji se nalazi u zoni ispadanja.