LEGENDARNI BOKSAČ

Mike Tyson isprebijao putnika u zrakoplovu, a sada žali: To je djetinjasto i primitivno

– Obično se s time dobro nosim, ali taj put sam pogriješio. To se nije trebalo dogoditi, jer to je bilo djetinjasto i primitivno. Nisam to trebao učiniti, ali bio sam iziritiran, umoran i ljutit. S**nja se događaju – kazao je Mike Tyson.