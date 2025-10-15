Naši Portali
NE MISLI STATI

Messi srušio još jedan povijesni rekord: Iza sebe ostavio bivšeg suigrača i američku legendu

World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
15.10.2025.
u 20:40

Messi je sa 114 pogodaka ujedno i drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentativnog nogometa, a više pogodaka od njega ima samo njegov vječiti rival Cristiano Ronaldo (143)

Lionel Messi bio je dvostruki asistent u visokoj 6:0 pobjedi Argentine protiv Portorika u prijateljskoj utakmici. Strijelci za 'Gaučose' bili su Alexis MacAllister (14. i 36. minuta), Gonzalo Montiel u 15. minuti i Lautaro Martinez (79. i 84. minuta), a pogodak za 4:0 bio je autogol Stevena Echeverrije u 64. minuti.

Iako nije zabio, Messi je povijest reprezentativnog nogometa ispisao s dvije asistencije kojima je postao je postao najbolji asistent u povijesti reprezentativnog nogometa. Dosad je bio izjednačen na vrhu s bivšim suigračem Neymarom i Amerikancem Landonom Donovanom koji obojica imaju po 58, dok je Messi sada stigao do brojke 60.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

To znači da je u dresu Argentine ukupno upisao 174 gola+asistencija u 195 nastupa. Messi je sa 114 pogodaka ujedno i drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentativnog nogometa, a više pogodaka od njega ima samo njegov vječiti rival Cristiano Ronaldo (143). Dodajmo kako Portugalac ima i 37 asistencije u dresu nacionalne vrste.

Messi je svoju prvu asistenciju u dresu Argentine upisao u pobjedi protiv Perua 2:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2006. Bilo je to 10. rujna 2005. Zanimljivo je kako je prvu asistenciju na nekom velikom natjecanju upisao u utakmici sa Srbijom i Crnom Gorom na Svjetskom prvenstvu 2006.

