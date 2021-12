Mektić, Pavić i Marčinko ispisali povijest: Nikad hrvatski tenisači nisu dobili ovu nagradu

Velika priznanja zavrijedili su hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić te velika hrvatska teniska nada Petra Marčinko. Nagrađeni su od strane ITF-a godišnjim nagradama.

Naime, Međunarodna teniska organizacija (ITF) proglasila je najbolje u 2021. godini u svim kategorijama, a Mate Pavić i Nikola Mektić slavili su u konkurenciji parova. Takav izbor je i prilično logičan s obzirom da je hrvatska kombinacija trenutačno najbolji svjetski par.

Kroz 2021. godinu Pavić i Mektić su zajednički osvojili devet turnira. Među njima posebno strše naslov u Wimbledonu, kao i zlatna olimpijska medalja gdje su u svehrvatskom finalu svladali Marina Čilića i Ivana Dodiga.

- Bila je ovo nevjerojatna godina za nas. Wimbledon, Olimpijske igre, devet turnira, broj jedan na svijetu i za kraj ova nagrada po čemu smo jedinstveni u povijesti hrvatskog tenisa. Ovo je uistinu nešto posebno za nas - komentirao je ovu nagradu Pavić, dok je njegov partner Mektić dodao.

- Iza nas je fantastična sezona i lijepo je kada budemo nagrađeni za sve. Ovo je veliko dostignuće za nas, ali i velika motivacija za budućnost.

Inače, Pavić i Mektić, kao i Marčinko, prvi su hrvatski tenisači koji su u povijesti zavrijedili ove laskave ITF titule.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 27.04.2021., Zagreb, TC Maksimir - 12. izdanja teniskog turnira Zagreb Ladies Open. Petra Marcinko, Hrvatska - Kurumi Nara, Japan. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Petra Marčinko je, pak, ponijela titulu najbolje svjetske juniorke u 2021. godini po ITF-u. Najbolja hrvatska teniska juniorka, 16-godišnja Petra Marčinko, je između ostaloga, prije nekoliko dana, ostvarila jedinstveni uspjeh. Naime, na Orange Bowlu, vjerojatno najuglednijem svjetskom turniru za mlađe uzraste, osvojila je dvostruku krunu (pojedinačno i u parovima) što je učinila kao prva u 75-godišnjoj povijesti ovog turnira.

- Nisam znala da sam ja prva hrvatska juniorka s ovom nagradom. To me definitivno čini još ponosnijom. To uz sve donosi još veću odgovornost za dalje te su i veća očekivanja od mene. Ovo je definitivno bila sjajna i nezaboravna godina za mene. Stvarno sam ponosna na sve što smo moj tim i ja napravili ove godine - rekla je Marčinko.

Inače, za najboljeg tenisača godine je proglašen Novak Đoković, a za najbolju tenisačicu Ashleigh Barty. Australka je ovu titulu ponijela drugi put u karijeri, a srpski tenisač već sedmi put po čemu je postao rekorder. Do sada je na vrhu bio izjednačen s Peteom Samprasom (šest ITF titula za igrača godine).