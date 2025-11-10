Meksička predsjednica ulaznicu za otvaranje Svjetskog prvenstva poklonila mladoj navijačici

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino je tijekom svog posjeta Meksiku u kolovozu dodijelio meksičkoj predsjednici ulaznicu s brojem 00001, a ona je već tada kazala kako ju nema namjeru koristiti.

"Odlučila sam ustupiti svoju ulaznicu za svečano otvorenje djevojčici ili mladoj ženi koja nema priliku kupiti ulaznicu, a voli nogomet. Još uvijek razmišljamo kako ćemo izabrati kome pokloniti ulaznicu", izjavila je Shienbaum.

Glavni grad Meksika po treći će put ugostiti prvu utakmicu SP-a, nakon 1970. i 1986. godine, a suparnik domaćoj reprezentaciji na stadionu Azteca u tom susretu bit će poznat nakon ždrijeba skupina koji će se održati 5. prosinca.