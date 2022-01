Medvjedev u četiri seta svladao Kyrgiosa, Australac priredio šou

Aktualni pobjednik US Opena i prošlogodišnji finalist Australian Opena Rus Danil Medvjedev probio se u treće kolo prvog Grand Slam turnira u sezoni svladavši Australca Nicka Kyrgiosa sa 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2 za dva sata i 58 minuta igre.

Kyrgios je pred domaćim navijačima pružio snažan otpor drugom tenisaču svijeta, ali je Medvjedev u ključnim trenucima ovog dvoboja pokazao zašto je jedan od najvećih favorita za osvajanje svog prvog Australian Opena, a drugog Grand Slam naslova u karijeri.

Naravno da meč Kyrgiosa nije mogao proći mirno pa se Australac između ostalog i svađao sa sucima te je u jednom je trenutku pio i pepsi.

Foto: MORGAN SETTE/REUTERS Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2022 Australia's Nick Kyrgios reacts during his second round match against Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Morgan Sette Photo: MORGAN SETTE/REUTERS

Ruskog tenisača u 3. kolu čeka Nizozemac Botic van de Zandschulp (ATP - 57.) koji je prošle godine iz kvalifikacija došao do četvrtfinala US Opena, gdje ga je u četiri seta svladao upravo Medvjedev.

TENISAČI - 2. kolo

Pablo Andujar (Špa) - Alex Molčan (Slk) 6-4, 7-6 (6), 0-6, 6-1

Alex De Minaur (Aus/32) - Kamil Majchrzak (Polj) 6-4, 6-4, 6-2

Taro Daniel (Jap) - Andy Murray (VB) 6-4, 6-4, 6-4

Roberto Bautista Agut (Špa/15) - Philipp Kohlschreiber (Njem) 6-1, 6-0, 6-3

Taylor Fritz (SAD/20) - Frances Tiafoe (SAD) 6-4, 6-3, 7-6 (5)

Benoit Paire (Fra) - Grigor Dimitrov (Bug/26) 6-4, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (2)

Stefanos Tsitsipas (Grč/4) - Sebastian Baez (Arg) 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3, 6-4

Andrej Rubljov (Rus/5) - Ričardas Berankis (Lit) 6-4, 6-2, 6-0

MARIN ČILIĆ (CRO/27) - Norbert Gombos (Slk) 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (6)

Daniel Evans (VB/24) - Arthur Rinderknech (Fra) predaja bez borbe

Felix Auger-Aliassime (Kan/9) bat Alejandro Davidovich Fokina (Špa) 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (4)

Christopher O'Connell (Aus) - Diego Schwartzman (Arg/13) 7-6 (6), 6-4, 6-4

Maxime Cressy (SAD) bat Tomaš Machač (Češ) 6-1, 3-6, 6-1, 7-6 (5)

Botic van de Zandschulp (Niz) - Richard Gasquet (Fra) 4-6, 6-0, 4-0, predaja

Danil Medvjedev (Rus/2) - Nick Kyrgios (Aus) 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2

