'Mateschitz me otpustio i doveo svoje ljude, bio je to početak ere Red Bull Salzburga. Još čuvam tisuće pisama...'

Zagrepčanin Nikola Jurčević (56) najznamenitiji je hrvatski nogometaš koji je nastupao za Salzburg. Bio je tamo u dva navrata, najprije od 1991. do 1995., potom i od 1997. do 1999. godine, a uz Otta Barića jedini je hrvatski trener koji je vodio momčad iz Salzburga.



– Uz dane u NK Zagreb, kada smo se 1991. plasirali u Prvu ligu, razdoblje provedeno u Salzburgu bilo je najljepše u mojoj karijeri. Meni je sezona u NK Zagreb, u kojemu sam bio najbolji strijelac druge lige s 26 pogodaka, otvorila vrata Salzburga. U Salzburgu sam nastavio taj kontinuitet, a on je u najkraćim crtama izgledao ovako: dva puta prvaci, dva puta doprvaci zbog slabije gol-razlike, finale Kupa Uefe, Liga prvaka, ludilo od euforije u cijeloj Austriji, a bio sam i prvi strijelac austrijske lige te najbolji stranac u Austriji. U tom periodu postao sam i reprezentativac pa je to zaista moje zlatno razdoblje. Zbilo se to pod vodstvom Otta Barića, kreatora cijele priče oko stvaranja europskoga Salzburga – kaže Jurčević.