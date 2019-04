Martić ušla u finale, za naslov igra protiv Čehinje s kojom zna izaći na kraj

Hrvatska tenisačica Petra Martić igrat će u finalu WTA turnira u Istanbulu nakon što je u polufinalu Ruskinja Margarita Gasparjan predala meč uoči drugog seta. Martić je ogled započela gubitkom servisa, ali je potom nanizala šest gemova zaredom.

Za Petru Martić to je treće finale u karijeri, no do sada je gubila u završnim dvobojima Kuala Lumpura 2012. godine i lani u Bukureštu.

U finalu je u nedjelju čeka Čehinja Markéta Vondrousova koja je s 6:2, 6:1 nadigrala sunarodnjakinju Barboru Stricovu.

S Vondrousovom, 46. tenisačicom na WTA listi,Martić je dosad igrala triput i sva tri puta slavila bez izgubljenoga seta.

POLUFINALE:

Markéta Vondrousová (ČEŠ) - Barbora Strýcová (ČEŠ) 6-2, 6-1

PETRA MARTIĆ (CRO/6) - Margarita Gasparjan (RUS) 6-1, 0-0 predaja