Marschu rekli 'marš'! Leipzig smijenio trenera prvi puta otkad je u Bundesligi

Njemački prvoligaš Leipzig objavio je u nedjelju da raskida suradnju s trenerom Jesseom Marschom zbog razočaravajućeg početka sezone.

"RB Leipzig i Jesse Marsch složili su se da prekinu svoju suradnju", objavio je njemački klub na Twitteru.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



