Markota igrao slomljena nosa i omogućio Ciboni važne bodove

U utakmici započetoj u vrlo neuobičajenom terminu - u 14 sati, na radni dan - Cibona je na jedvite jade Cibona nadjačala Borac iz Čačka (69:64) i tako izborila svoju tek četvrtu pobjedu u tekućoj sezoni ABA lige. Neuvjerljivi ovosezonski cibosi tako su se tek izjednačili sa Čačanima po pobjedama (4-10) pri čemu samo jedna momčad (ako ne računamo odustalu Primorku) ima manje pobjeda od Zagrepčana a to je Zadar.

Olakotne okolnosti za upitan umjetnički dojam su to što trener Ivan Velić nije mogao računati na prvog razigravača Reynoldsa (ozljeda), najboljeg šutera sastava Novačića (ozljeda) te prvog centra Planinića. A on ovaj put nije mogao igrati jer je riječ o odgođenoj utakmici prvog dijela sezone na čijem je početku Planinić bio registriran za Zadar.

- Odigrali smo jednu utakmicu po mom guštu, s puno borbe. Naš loš šut kompenzirali smo dominacijom u skoku i to nam je, uz dobru obranu od pick and rolla u prvom dijelu, i donijelo pobjedu. Kada god je bila neka utakmica na nož, naš tim tada najbolje reagira i to je velika stvar. Ovo je jako vrijedna i velika pobjeda za nas - ustvrdio je trener domaćina Velić kojeg, kaže, nije začudio termin odigravanja susreta:

- Takva je sezona, čudna, sve je čudno.

Njegov kolega s Borčeve klupe Marko Marinović terminom se više bavio:

- Odigrali smo lošu utakmicu. Da li nas je poremetio termin odigravanja, možda jest i to obostrano, jer prva je četvrtina bila užasna s obje strane. Na kraju smo izborili još i dobar rezultat s obzirom da je Cibona imala 17 napadačkih skokova i, sveukupno, 15 skokova više od nas, a mi smo izgubili sa samo pet koševa razlike.

Za razliku od gostiju kod kojih su dominirali vanjski igrači (Jones 21 koš, Kočović 18), kod domaćina su prednjačili visoki igrači. Mlađahni kapetan Roko Prkačin upisao je double-double (15 koševa, 11 skokova) uz pet napadačkih skokova, što govori o njegovoj ogromnoj želji, dok je iskusni Damir Markota ubilježio 15 koševa i 8 skokova. No, za pohvaliti je bio i Šveđin pristup što njegov trener Velić nije zaboravio istaknuti:

- Osim trojice za koje smo znali da neće moći igrati, po putu smo ostali i bez mladog centra Brankovića koji se razbolio pa je uz nas bio samo da popuni broj. No, zato je nastupio Markota napuknuta nosa. Sam je tražio da igra i odigrao je muški i ja mu na tome čestitam.