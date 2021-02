Marina Kaštela bolja od Vukovara

U posljednjem susretu 14. kola domaće Superlige odbojkašica Marina Kaštela je na svom terenu pobijedila Ennu Vukovar sa 3-1 revanširavši im se tako za jedini ovosezonski poraz iz 4. kola kada su Vukovarke slavile sa 3-2.

Moglo je u Kaštelima završiti i sa glatkih 3-0 da domaće nisu propustile set-meč loptu prepustivši tako gošćama treći set koji su ove osvojile sa 26-24. No, zato su Kaštelanke u četvrtom odigrale silovito ostavivši Vukovarke na 14 poena.

KOMPLETNI REZULTATI 14. KOLA SUPERLIGE ODBOJKAŠICA: Marina Kaštela - Enna Vukovar 3-1, Osijek - Dinamo 1-3, Olimpik - Split 0-3, Kaštela - Mladost 3-2, Dubrovnik - Poreč 3-0, Rijeka CO - Brda 3-0.

Nakon 14.kola u vodstvu je Mladost sa 38 bodova i skorom 12-2, drugoplasirana je Marina Kaštela također sa 38 bodova i skorom 13-1, no slabijim količnikom setova. Naime, Mladost je osvojila 40 a izgubila 6 setova, a Marina Kaštela dobila 41 a izgubila 10 setova. Trećeplasirana ekipa su Kaštela sa 35 bodova i skorom 12-2. Na začelju je zagrebački Olimpik, do sada bez pobjede u 14 odigranih susreta i tek jednim osvojenim bodom.