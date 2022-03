Marijo Strahonja: Dinamo je oštećen u Koprivnici, pomoćnik je imao poteškoća

Marijo Strahonja, HRT-ov sudački ekspert u emisiji Stadion osvrnuo se na suđenje u susretu Slaven Belupa i Dinama (0:1) u Koprivnici.

- Mario Zebec je bio dobar, no njegov tim nije bio tako dobar, pomoćni sudac imao je poteškoća kod signaliziranja zaleđa - rekao je Strahonja pa se osvrnuo na poništeni gol Dinamu. Smatra da je to neopravdano.

- Pomoćni suci imaju upute da puštaju granične situacije, ovdje čak i nije bila toliko granična, ali pustio je akciju i nakon gola pokazao zaleđe. U redu, dobit će ocjenu manje, ali važno je da ovdje soba dobro reagirala i da je gol ispravan - rekao je Strahonja.

O poništenom golu Hajduka u susretu s Lokomotivom (4:0) Strahonja je rekao:

- U pravilima striktno piše da ako igrač rukom stekne izglednu situaciju za gol i zabije ga, gol ne smije biti priznat. Ovdje se dogodio kontakt lopte i ruke, Grgić nije igrao namjerno, ruka je u prirodnoj poziciji, ali kada je igrač u napadu, tada ruka gubi sve varijable. Svaki je kontakt kažnjiv. Da je Grgić, primjerice, u obrani, to ne bi bio kazneni udarac ili da je dodao kasnije Kaliniću, pa on zabio, to bi vrijedilo.

Strahonja je pohvalio Duju Strukana koji je sudio na susretu Šibenika i Osijeka (0:3), a pohvalno se izrazio i o Tihomiru Pejinu koji je dijelio pravdu na utakmici Gorice i Rijeke (1:0).