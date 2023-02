Marca je Modriću posvetila naslovnicu. Objavili su dobre vijesti za vatrenog i navijače Reala

Nogometaši Real Madrida u utorak su na gostovanju kod Liverpoola u Ligi prvaka slavili s uvjerljivih 5:2. Redsi su poveli 2:0, no europski prvak do poluvremena je izjednačio, da bi u nastavku zabio još čak tri pogotka. Real je time postao prvi klub u povijesti koji je zabio pet golova Liverpoolu u nekoj europskoj utakmici na Anfieldu. Važan je to bio nastup za nogometaše kojima 'dirigira' Carlo Ancelotti, s obzirom na to da u španjolskom prvenstvu kasne za Barcelonom.

A usprkos tome što zbog godina više nije prvotimac Reala iz tjedna u tjedan, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (37) krenuo je od prve minute i ponovno je bio jedan od najboljih igrača na terenu. Upisao je i asistenciju za treći Realov pogodak te započeo akciju kod posljednjeg, petog pogotka španjolskog sastava. Naravno, pohvale su pljuštile sa svih strana - od trenera Madriđana, preko navijača, do Hrvatskog nogometnog saveza.

Čestitale su i različite novine pa je tako Marca napisala da je Modrić 'vođa i životno osiguranje u velikim noćima. Ludo je vladati Anfieldom s 37 godina'. Upravo je cijenjeni španjolski list danas hrvatskom veteranu posvetio većinu svoje naslovnice. Najaktualnije pitanje vezano uz našeg veznjaka posljednjih tjedana jest hoće li potpisati novi ugovor u španjolskoj prijestolnici. Tekući mu, naime, istječe na ljeto, na kraju sezone.

Foto: Marca

- Modrić samo što nije potpisao novi ugovor - glasi veliki naslov Marce.

- Hrvat stalno dokazuje da je zaslužio novi ugovor. Njegova ekshibicija na Anfieldu znak je da mu je ovdje i dalje mjesto. Modrić ne želi da mu se pokloni novi ugovor, ali ga je svojim igrama zaslužio - napisali su na naslovnici.

Modrić je za Real Madrid u deset godina otkako je stigao na Bernabeu iz Tottenhama odigrao 368 službenih utakmica, zabio 37 pogodaka i dodao 75 asistencija. Osobito je impresivna činjenica da Luka trenutno uživa najbolju sezonu što se pogodaka tiče od napuštanja Dinama i odlaska u inozemstvo. U tekućoj natjecateljskoj godini postigao je već šest zgoditaka, koliko i u pretprošloj sezoni, ali u ovoj još ima tri mjeseca da postavi svoj novi rekord...

Real u idućem kolu Primere na domaćem terenu u subotu, 25. veljače od 18:30 sati, dočekuje gradskog rivala Atletico Madrid. Što se, pak, uzvrata protiv Liverpoola tiče, momčadi će se ponovno na terenu naći 15. ožujka od 21 sat.