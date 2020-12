Mandžo u Osijeku? Bjelica za Večernji otkrio što doista stoji iza te glasine

Priča o povratku Marija Mandžukića na travnjake HNL-a bila je kratkoga vijeka. Digla je na nekoliko sati prašinu, izazvala kod navijača Osijeka euforiju, što i ne čudi jer bi prinova takve svjetske klase utrku s Dinamom za naslov učinila još neizvjesnijom.

No, na žalost po štovatelje kluba iz Gradskoga vrta, ono što se već na prvu činilo kao glasina na staklenim nogama, na kraju je ispalo upravo to, samo nečija maštarija, a to nam je sada u kratkom ragovoru potvrdio i Nenad Bjelica.

- Nema to veze s istinom - bio je jasan strateg Osijeka, koji je i sam vjerojatno načas ostao zbunjen kada je u srijedu ujutro ugledao na portalima informaciju da bi mu svlačionicu mogao obogatiti nekadašnji napadač Bayerna, Juventusa i Atletica.

Podsjetimo, Tportal je u srijedu u svome članku naveo da je Osijek Mandžukiću spreman dati milijun i pol eura po sezoni, a tijekom dana se u drugim medijima pojavila i alternativna verzija prema kojoj je Mandži ponuđeno da ostane u Slavoniji do ljeta i zatim potraži angažman u nekom inozemnom klubu.

No, kako smo već naglasili, ništa od toga neće se dogoditi...