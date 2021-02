Mamić samouvjereno: Ovu momčad ne impresionira nitko

Dinamo će u dvije utakmice osmine finala Europske lige igrati protiv Tottenhama, plavi su dobili jednog od najtežih mogućih suparnika, no to ne znači da će u te dvije utakmice krenuti s “bijelom” zastavom.

Prije ždrijeba šesnaestine finala trener Dinama Zoran Mamić pogodio je da će plavi izvući Krasnodar, ovaj put nije bio dobra “baba vračara”.

– Rekao sam da ćemo dobiti Glasgow Rangerse, možda kijevski Dinamo – rekao je prije nego što je saznao suparnika, nimalo laganu prepreku, ali...

– Dele Alli – nasmijao se Mamić, jer Dele Alli bio je strijelac škaricama u susretu Tottenhama i Wolfsbergera, u toj 4:0 pobjedi u Londonu, dok su u prvoj Spursi slavili s 4:1, a Austrijanci su bili domaćini u Budimpešti.

– Dobili smo jakog i atraktivnog suparnika, veselimo se tim utakmicama. Malo je nezgodno jer zasad ne znamo gdje će se igrati utakmice. No suparnika poznajemo, ne tako dobro kao da smo ga već analizirali, ali znamo o kakvom je klubu riječ, puno smo njihovih utakmica već gledali, pa stalno su na televiziji. A mi ćemo se za te utakmice sigurno dobro pripremiti – dodao je Mamić.

Mourinho je veličina

No plavi su svakako mogli i puno bolje proći u ždrijebu.

– A dobro, nećemo sad u stilu “ki bi da bi”, nije važno što smo mogli dobiti, dobili smo Tottenham i na to se moramo fokusirati.

Bit će zacijelo i za vas poseban sudar s velikih Joseom Mourinhom, trenerom Tottenhama.

– On je među tri najveća trenerska imena, privilegij je imati ga na drugoj strani, susresti se s njim, ali ne igra ni on, ne igram ni ja, nego dečki na terenu i ja u svoje dečke vjerujem, vjerujem da možemo pružiti dobru igru, pokazati dobar nogomet.

Tottenham ne blista u Engleskoj, tek je deveti, a osvajanje Europske lige odvelo bi ga u sljedećoj sezoni u željenu Ligu prvaka. Bogati su, puni velikih svjetskih zvijezda, spomenimo samo Harta, Llorisa, Allija, Lamelu, Kanea, Balea, Sona... a momčad mu vrijedi oko 720 milijuna eura. Strašno! I tog velikog Mourinha, o kojem Mamić nije želio previše govoriti.

– Ne bih ja komentirao Mourinha, on je prevelik trener s golemim iskustvom i znanjem da bih o njemu mogao reći bilo što negativno. Nije ni njemu uvijek sve lako posložiti, svi klubovi u Engleskoj ulažu velik novac i nije jednostavno egzistirati.

Prije deset godina snimljena je antologijska fotografija zagrljaja tadašnjeg trenera Dinama Krune Jurčića i Mourinha, koji je vodio Real.

Ove dečke nitko ne impresionira

– Pa dobro, imao sam privilegij upoznati Mourinha, imam i neke fotografije s njim. Veliki je trener, karizmatičan i od njega se može puno naučiti. Prije utakmice na sastanku sam citirao jednu njegovu izjavu: “Jednostavnost je genijalnost, a kompliciranje je skrivanje iza neznanja”. To je bila jedna tema u našoj pripremi za utakmicu s Krasnodarom.

Mourinho je poznat i po defenzivnoj igri, je li vam on jedan od uzora?

– Nemam jednog trenera kao uzor, ali pokušavam sve gledati, uzeti nešto što ti se čini da je dobro. Reći ću vam jednu anegdotu. Prije Krasnodara gledali smo Chelsea – Atletico i razgovarali o tome kako je Simeone zaigrao sa šest igrača u zadnjoj liniji. Pokušali smo zamisliti kako bi to izgledalo da mi stavimo šest igrača u zadnju liniju, ali i što bi mediji o tome rekli pa smo se smijali na tu temu.

Kako će vaša momčad reagirati na ovaj ždrijeb?

– S veseljem! Mi ovo doživljavamo kao nagradu za sve što smo u ovoj sezoni napravili i s koje smo pozicije krenuli. Veselimo se svakoj utakmici, svakom izazovu i želimo uživati, ali i pokazati dobru igru, želimo zadati puno glavobolje Tottenhamu i napraviti dobar rezultat – rekao je Mamić.

Postoji li opasnost da vam igrači budu impresionirani takvim suparnikom i svim tim zvijezdama?

– Ovu momčad ne impresionira nitko! Mi se moramo usredotočiti na sebe, na svoju igru, tako da i oni osjete da s druge strane imaju momčad koja ima kvalitetu, karakter, momčad koja im može napraviti puno nedaća. Znamo da su veliki klub i da se od njih traže rezultati, pobjede, a Mourinho je trener pobjednik i sigurno će napraviti sve da nas prođu. No ja sam sretan trener, za mene je ova moja momčad najbolja na svijetu. Imamo samopouzdanja i nakon Krasnodara, ali nije to stvar jedne ili dvije utakmice. To su i treninzi, naše druženje u svlačionici, to kako jedan drugog bodre, kako si pomažu u nevoljama, pa i privatnim, jedan drugome uskaču u pomoć i sve to donosi samopouzdanje – rekao je Mamić.

Koliko znamo, tek u ponedjeljak Uefa će odlučiti gdje će se igrati utakmice.