Mamić kreće s drukčijom filozofijom od Bjeličine

Na početku svog mandata Nenad Bjelica nas je šokirao, nakon europske utakmice u HNL-u izveo je svih novih 11 igrača. I nastavio je puno rotirati tijekom sezone, koristio je puno igrača.

– U bečkoj Austriji sam se “opekao”, kad smo ušli u europsku skupinu, imali smo premalo igrača i zato smo trpjeli u domaćem prvenstvu – objasnio je svoje poteze Bjelica i pokazalo se da je dobro napravio u Dinamu.

Red pred kancelarijom

Sad iz Maksimira stižu vijesti da će Zoran Mamić smanjiti kadar igrača prve momčadi, moguće da će ih biti 25, pokoji više ili manje. A samo u ovoj sezoni za plave je nastupilo više od 35 igrača, a taj bi se broj mogao još povećati s današnjom utakmicom protiv Varaždina jer Mamić je dao odmor dobrom dijelu igrača nakon utakmice u Puli, pa će još mladih upisati nastupe u tom susretu (18:55 sati u Maksimiru) na kojem će Dinamo predstaviti i nove dresove.

Dakle, nakon Varaždina bi pred kancelarijom sportskog direktora i trenera Mamića mogao biti red. Naime, puno igrača koji su sad bar povremeno igrali za prvu momčad ići će na posudbe (ne i oni mladi koji će igrati nastavak Lige prvaka mladih).

Nema smisla ni gomilati igrače u drugoj momčadi kako bi ostali klubovi naše lige, pogotovu oni nešto slabiji, mogli pohrliti k Mamiću i snubiti ga da mu prepusti pokojeg igrača za novu sezonu.

K tome, oni koji su sad na posudbama, a ima ih puno, kao Đurasek, Baturina, Menalo, Kastrati, Karačić, Andrić, Lešković, Pinto... vraćaju se. No, velika većina njih neće ostati u Dinamu već će na nove posudbe ili će trajno otići.

Dosta toga ovisi i o prijelaznom roku, hoće li doći prave ponude pa će otići Petković, Livaković, Gojak... kao što će vjerojatno otići Hajrović kojem uskoro ističe ugovor, nadamo se i loš i skupi Moubandje. Spominju se moguća pojačanja u veznoj liniji, što znači da će još neki veznjaci morati otići.

U Lp ipak juniori Dinama

Mamićev Dinamo zapravo neće izgledati puno drukčije, otići će oni koji su i dosad manje igrali, osim u slučaju prodaje, udarni sastav neće se baš puno mijenjati što je i logično jer ti su igrači pokazali da itekako znaju igrati. No, drugo je pitanje može li ih Mamić “osvojiti” i složiti u jednako uspješnu momčad kakva je bila.

U dvije utakmice u kojima je vodio Dinamo s pravom se sada u to sumnja, no ne treba ni unaprijed ni suditi, već od 14. kolovoza, kad krene nova sezona, bit će jasniji odgovor na ta pitanja, a igračka će se još dugo povlačiti jer prijelazni rok trajat će do listopada.

A jučer je u Dinamo stigla jedna dobra vijest - izvršni odbor HNS-a odlučio je da će u Ligu prvaka mladih Dinamo, a ne Hajduk, koji u prekinutom prvenstvu ima dva boda više, ali i utakmicu više u odnosu na Dinamo.

PAROVI POSLJEDNJEG, 36. KOLA:

Dinamo – Varaždin petak, 18:55

Gorica – Slaven Belupo petak, 21:05

Inter – Hajduksubota, 21:05

Osijek – Lokomotiva subota, 21:05

Rijeka – Istra 1961 subota, 21:05