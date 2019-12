Luki Modriću na isteku desetljeća stiglo još jedno veliko priznanje

Luka Modrić je nedavno u izboru uglednog tjednika France Football uvršten u momčad desetljeća.

Jedan je od malobrojnih igrača koji su obilježili posljednjih deset godina u svjetskom nogometu, a sada je stiglo novo priznanje.

>> Pogledajte i kako izgleda kuća Luke Modrića od 12 milijuna eura

Hrvatski kapetan našao se na popisu deset najboljih nogometaša prošlog desetljeća u izboru Daily Maila.

Britanske dnevne novine uvrstili su Luku Modrića na peto mjesto.

'Najveći je kompliment Lukinoj igri što on svoja dodavanja vidi puno ranije nego što ih odigra. Ima blage manire i pokazuje eleganciju bilo da igra za klub ili reprezentaciju. Igrao je za Tottenham do 2012. no Spursi ga nisu mogli zadržati, bio je predodređen za veće domete. Real je doveo Modrića za 30 milijuna funti, što se sada čini pravom sitnicom, piše Daily Mail i nastavlja:

'Njegova preciznost u dodavanju su tijekom jednog dijela karijere bila 90 posto po sezoni. I nitko ne može ignorirati činjenicu da je 2018. osvojio Zlatnu loptu te prekinuo dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

Modrić se također našao i u najboljoj momčadi desetljeća u izboru britanskog dnevnika.

Deset najboljih igrača u izboru Daily Maila: Messi, Ronaldo, Iniesta, Ramos, Modrić, Suarez, Aguero, Xavi, Bale i Lewandowski.

>>>> Pogledajte luksuzni kamp vatrenih na EURU 2020.