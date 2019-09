Lucija Domić brončana na Europskom prvenstvu

Lucija Domić iz TK Marjan osvojila je broncu u kategoriji do 62 kg trećeg dana Europskog taekwondo prvenstva za mlađe seniore koje se održava u Helsinborgu.

Na putu do medalje Domić je u prvom kolu sa 24-4 pobijedila Miu Rooke iz Velike Britanije, zatim u drugom kolu sa 20-0 Julianu Lipatovu, u četvrtfinalu sa 30-11 Finkinju Jasmin Manninen da bi u polufinalu izgubila sa 6-7 od Čehinje Petre Stolbove.

Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su na borilište izašli trećeg dana natjecanja Kristina Čerina (TK Banija Pandas, -67kg) zaustavljena je u četvrtfinalu, Marko Golubić (TK Metalac, -74kg) je predao orbu drugog kola zbog ozljede, Ivan Vrgoč (TK Jastreb, -80kg) zaustavljen je u drugom kolu, dok je Paško Božić iz TK Marjan u istoj kategoriji stigao do četvrtfinala.

Ovo je treća medalja na ovom natjecanju nakon bronce Paule Antunović i srebra Karle Kovač. Posljednjeg dana prvenstva nastupaju Nika Petanjek (TK Dubrava) u kategriji do 73kg, Laura Glasnović (TK Jastreb) u kategoriji do 73kg i Matija Ružić (TK Grobnik) u kategoriji do 87kg.