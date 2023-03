Loše vijesti: Vatreni otkazao Daliću, čega ga višemjesečna pauza

NIKO KRANJČAR

'Da sam zabio Dinamu nešto bi se loše dogodilo. Otjerali su me iz Maksimira, plakao sam s Boysima'

'Meni osobno je bilo najgore to što je Cici vrhunac karijere bio treniranje hrvatske reprezentacije. Njemu je to bilo sve. On je živio hrvatstvo čak i za vrijeme Jugoslavije kada se to nije smjelo živjeti. I onda umjesto da sam prevaga, ja sam bio uteg'