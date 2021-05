Lokosice ipak nisu uspjele! Šoštarić iskren: Sami smo si krivi...

Rukometašice zagrebačke Lokomotive nisu uspjele osvojiti naslov pobjednica EHF Euro kupa, one su u uzvratnom susretu finala u Zagrebu svladale španjolsku Malagu sa 31-28 (18-14), no nisu uspjele nadoknaditi 28-32 zaostatak iz prvog susreta igranog prije tjedan dana.

Po šest pogodaka za Lokomotivu postigle su Larissa i Dora Kalaus, pet je dodala Stela Posavec, dok je najefikasnija u Malagi bila Soledad Lopez sa sedam golova, Isabelle Dos Santos je dodala pet.

Nakon izjednačenog ulaska u utakmicu, Lokomotiva je velikom serijom 11-4 od 12. do 28. minute stigla do prednosti 17-11. No, uslijedila je serija od tri gola igračica Malage, da bi Stela Posavec na samom kraju prvog poluvremena pogodila za 18-14.

Sve do 10-ak minuta prije kraja razlika se u drugom poluvremenu kretala između pet i tri gola razlike za Lokomotivu, no tada je gostujuća vratarica Mercedes Castellanos obranila nekoliko teških lopti i omogućila svojim suigračicama približavanje na 29-28 dvije i pol minute prije kraja. Tada su igračice Malage odlučile trošiti vrijeme, a ne napadati na vrata Lokomotive što su ukrajinske sutkinje kaznile oduzimanjem lopti zbog pasivnog napada. Larissa Kalaus je iskoristila sedmerac kojim je dovela Lokomotivu u prednost 31-28 43 sekunde prije kraja, no Malaga je potom uspjela zadržati loptu do kraja susreta i zadržati pogodak prednosti u ukupnom rezultatu.

Za Malagu je ovo prvi europski trofej u klupskoj povijesti.

Lokomotiva je ostala na dva europska trofeja, Kupu EHF 1991. i EHF Euro kup 2017. godine, a ovo joj je peti poraz u finalu, nakon Kupa prvaka 1975. te Kupa kupova 1980., 1996. i 1998.

Trener rukometašica Lokomotive Nenad Šoštarić nakon poraza u finalu EHF Euro kupa od španjolske Malage koja je nakon dvije utakmice bila bolja za jedan gol, izjavio je kako su ključnu prevagu donijele vratarice.

"Sami smo si krivi što nismo uspjeli, jer smo opet primili previše golova. Obrana nije štimala, golmanice su pogotovo morale bolje reagirati na udarce s desnog krila, da smo tu ulovili dvije-tri lopte mi bismo vjerojatno dobili. Također smo i promašili puno previše otvorenih šutova i 'zicera', a to se u sportu uvijek vrati. Bili smo i hendikepirani jer već neko vrijeme igramo bez pravog kružnog napadača. Nažalost, sljedeće godine više nećemo biti u ovom sastavu, ali ćemo i dalje po principu Lokomotive stvarati nove igračice. Ovo će biti veliko iskustvo za sve ove igračice da shvate koliko je svaka lopta odlučujuća", rekao je Šoštarić.

Najbolja igračica Lokomotive Larissa Kalaus ustvrdila je kako su ukupnog pobjednika odlučile nijanse.

"Odlučivale su nijanse. Jedna-dvije stative koje su se odbile njima, a ne nama. Tako je bilo i u Španjolskoj i sada u Zagrebu. Nakon što su nm u Španjolskoj previše prolazile kroz sredinu, dogovor je za danas bio da im pustimo krila, ali nažalost njihovo se krilo razigralo tako da se dogodilo u obje utakmice da im je išlo ono što smo im puštale"