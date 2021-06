Loew: Griješili smo, ali i pokazali karakter

Izbornik njemačke nogometne reprezentacije Joachim Loew nakon 2-2 remija protiv Mađarske u Muenchenu do kojega je njegova reprezentacija stigla dva puta nadoknađujući zaostatak, a pogodak za prolazak u osminu finala postigla u 84. minuti, priznao je kako je u igri njegove momčadi bilo previše pogrešaka.

"Griješili smo, ali smo se i borili i pokazali karakter. Ova utakmica nije bila za one koji nemaju vjere. Na kraju smo ostvarili cilj, a to je bilo proći skupinu. Sada nas čeka Engleska i veselimo se tom dvoboju. Igrati protiv Engleske na Wembleyju je vrhunac i mi ćemo biti potpuno drugačija momčad, to vam obećavam", kazao je Loew koji po završetku EURA napušta dužnost izbornika nakon 15 godina.

Jedan od tragičara u mađarskim redovima bio je vratar Peter Gulacsi čija je pogreška omogućila Njemačkoj poravnanje na 1-1.

"Teško je pronaći riječi nakon ovakvog ispadanja. Odigrali smo dobru utakmicu, ali nismo imali sreće, Ovo je gorko iskustvo", izjavio je Gulacsi.

>> Pogledajte sjajne brojke hrvatskih nogometaša