Lino Červar: Godinama su mi pametovali i kritizirali me, a ja to sada ne želim raditi

Nakon Svjetskog prvenstva u Egiptu i Igara u Tokiju, još jedno veliko rukometno natjecanje. Europsko prvenstvo u Mađarskoj i Slovačkoj održat će se u pandemiji. Hrvatska je u Egiptu ispala u drugom krugu, nakon čega je Lino Červar napustio klupu Hrvatske. Zanimljivo je da je Lino također ostao bez usluga Cindrića koji se ozlijedio, a ni Duvnjak nije bio pravi jer je došao na SP odmah nakon izlaska iz izolacije zbog koronavirusa.

– Želim biti pozitivan. Želim dati podršku našoj reprezentaciji, a vremena za analize bit će već nakon prve dvije utakmice. Osobno, dolazim u Budimpeštu na polufinale i finale gdje očekujem hrvatsku reprezentaciju – optimističan je Lino Červar, danas koordinator za sve muške rukometne reprezentacije.

Karačić je bio u planu, ali...

Može li Hrvatska tako daleko bez Duvnjaka i Cindrića, pa i Karačića?

– Naravno da nije isto igrati s njima ili bez njih. No vidjet ćemo kada će oni izaći iz izolacije. Tko zna, možda će u drugom krugu svi zaigrati – kaže Červar.

A Karačić?

– Koliko znam, Karačić i Marić bili su u planu za Europsko prvenstvo, ali oni su trenutačno pozitivni na COVID-19 i također čekaju dva negativna PCR testa. Nažalost, većina igrača, ne samo naše reprezentacije, zarazila se za vrijeme Božića i Nove godine. Ali to je tako, takva su vremena. Daj Bože da se do kraja turnira više nitko ne zarazi – priča bivši hrvatski izbornik.

U svoje vrijeme Lino je također znao pomlađivali reprezentaciju, ali rezultati nisu zbog toga trpjeli. Tako je na Europskom prvenstvu 2010. bez Metličića, Loserta, Šprema i Špoljarića osvojio srebro. Tada su za reprezentaciju debitirali Buntić, Čarapina, Štrlek, Mataija i Musa. Hrvoje Horvat vodi malo više debitanata. Uostalom, nema čak 11 igrača s kojima je Lino osvojio srebro 2020. godina na Europskom prvenstvu.

– Ponavljam, ne želim sada nešto kritizirati, vrijeme će uskoro pokazati je li to dobra odluka. Treba vjerovati stručnom stožeru na čijem su čelu Hrvoje Horvat i Ivano Balić. Uostalom, oni će na kraju biti odgovorni za rezultat. Što se tiče mladih igrača, moramo ih uvoditi, to je neminovno. Meni je zapanjujuće kako jedan mali Island ima tako puno dobrih mladih igrača. Jednom prilikom bio sam kod njih i vidio da djeca počinju trenirati rukomet sa sedam godina,. Kod nas je to puno kasnije pa se kod nekih naših igrača vidi da im nedostaje tehnika koju su morali učiti u svojim kasnijim godinama – govori Lino Červar.

Gledali ste u Osijeku obje prijateljske utakmice protiv Rusije?

– U prvom mi se jako dopao Martinović, a u drugoj Jaganjac. Riječ je o dva naša mlada igrača koji igraju na desnoj i lijevoj vanjskoj poziciji. Bit će super kada obojica budu tako dobro igrala u istoj utakmici. Dugo smo čekali da Jaganjac proigra u reprezentaciji, mislim da je EP za njega odlična prilika da pokaže sav svoj potencijal, a ima ga. Što se tiče obrane, moramo je popraviti. Naše obrane 6-0 i 5-1 moraju biti jače, čvršće, gušće, ali dobru igru obrane moraju popratiti i vratari obranama. Bez toga neće biti dobrog rezultata – priča Lino i dodaje:

Pile granu na kojoj sjede

– Znam iz vlastitog iskustva, kada se približi jedno veliko natjecanje, pojavi se na tisuće rukometnih trenera i svatko ima svoju viziju. Svatko gura svoje igrače, ima tu već svakakvih kritika. Samo mogu reći, kritizirali su me što smo bili loši u Egiptu, a okolnosti s pandemijom i ozljedama bile su takve kakve su bile. Ispada da su igrači koji su osvojili srebro 2020. za godinu dana zaboravili igrati rukomet. I zato još jednom ponavljam, razmišljajmo pozitivno, dajmo podršku ovoj reprezentaciji, a uvjeren sam da možemo ostvariti sve tri pobjede u skupini. Francuska nije toliko "gladna" pobjeda, nisu ni kompletni, a Srbija je imala puno većih problema sa zaraženim igračima nego mi – priča Lino.

Osvrnuo se Lino i na tretman medija na predstojećem EP-u.

– Jednostavno sam iznenađen da se novinari moraju testirati svaki dan kada ulaze u dvoranu i da te testove moraju obavljati u gradu i plaćati, kao što moraju plaćati parkiranje kraj dvorane i hranu u press-centru. Kakva je to promocija rukometa? EHF pili granu na kojoj sjedi – kaže Červar.

