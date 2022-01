Legendarni Fedor Emelianenko otkrio protiv koga se želi boriti u posljednjem meču

Legendarni Fedor Emelianenko je u listopadu prošle godine na Bellatorovoj priredbi u Moskvi nokautom u prvoj rundi pobijedio Amerikanca Timothyja Johnsona. Bila mu je to 40. pobjeda u karijeri.

Mnogi su mislili kako bi ruskoj MMA legendi to mogla biti posljednja borba no predsjednik promocije Scott Coker najavio je barem još jednu borbu, piše Croring.

Fedor ne želi laganog protivnika za kraj nego pravi izazov. Izgleda kako se želi još jednom okušati protiv Bellatorovog prvaka teške kategorije Ryana Badera.

Prvak će 29. siječnja na Bellator 273 priredbi braniti pojas protiv Fedorova učenika Valentina Moldavskog.

– Fedor me tražio borbu protiv Ryana, bude li Bader pobijedio Moldavskog. Baš mi je tako rekao. U siječnju će dobiti sve prijedloge pa ćemo čekati ishod te borbe. On je rekao da mu je to u redu – kazao je Scott Coker i dodao:

– Za posljednju Fedorovu borbu želimo napraviti spektakl u Rusiji. On zaslužuje otići u velikom stilu. Upravo onakvom kakva mu je bila karijera.