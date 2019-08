Legendarni Cico: Dinamo zaslužuje elitu i Ligu prvaka, neće biti 'kanta' za napucavanje

Dobro raspoložen javio se legendarni igrač i trener Dinama Zlatko Kranjčar. Bio je na Krku, čekao je sina Niku, a kad je tema Dinamo, Cico je uvijek bio optimist, a i sad je, kad plavi igraju odlučujuću utakmicu za ulazak u skupinu Lige prvaka. Zadovoljan je stariji Kranjčar bio nakon prve utakmice i pobjede 2:0, i sad s velikim optimizmom čeka današnji uzvratni susret Dinama s Rosenborgom.

– Smiješi se Liga prvaka, s puno optimizma ćemo gledati taj susret iz Norveške – komentirao je Kranjčar.

Plavi imaju rezultatsku prednost i to daje dodatni optimizam bivšem treneru plavih.

Imao sam 11 reprezentativaca

– Nije samo rezultat u pitanju iako i on predstavlja veliku prednost, Dinamo je i taktički i kvalitetom bolji od Rosenborga i upravo ta kvaliteta danas bi trebala biti presudna. Doduše, uvijek treba biti oprezan, uđe li se u utakmicu indisponirano, primi brzi gol, sve može otići u krivom smjeru iako ja vjerujem u ovu momčad Dinama.

Plavi su u prošloj sezoni pokazali da su konkurentni u Europi, stigli su do osmine finala Europske lige.

– Ne mogu se zanemariti ti rezultati, pa Dinamo je nakon 49 godina prezimio, pa onda napravio još jedan veliki korak, bio je blizu toga i da prođe Benficu, ali svoj optimizam temeljim i na onome što sam vidio i u ovoj godini, u ovoj novoj sezoni u kojoj Dinamo opet pokazuje europsku kvalitetu, a i dalje je dominantan u domaćem natjecanju.

Zlatko Kranjčar dvaput je uveo Dinamo u Ligu prvaka, ondašnju Croatiju uveo je u to natjecanje u 1998. godine.

– Imali smo strašnu momčad tada, pa imao sam 11 reprezentativaca, ti igrači su bili treći na SP-u, pogledajte tko je sve samo igrao, Ladić, Jurić, Šimić, Bišćan, Prosinečki, Marić, Rukavina, Jurčić, Jeličić, Mujčin, Šokota... – prisjetio se Kranjčar koji je nakon poraza 1:0 u Glasgowu “razmontirao” Celtic u Maksimiru s 3:0.

– Dobro smo igrali u toj jakoj skupini s Olympiakosom, Portom i Ajaxom. Dinamo je na kraju završio drugi iza Olympiakosa od kojeg je u zadnjoj utakmici po groznoj hladnoći izgubio.

Kranjčar je vodio prve tri utakmice u skupini, pa ga je naslijedio Velimir Zajec.

Kako biste usporedili taj Dinamo iz 1998. i ovaj današnji?

– Mislim da je ona momčad bila jača, ali ova današnja je na dobrom putu da postane još bolja. Ne volim takve usporedbe, ali kako sam rekao, mi smo onda imali 11 reprezentativaca i ipak smo bili drugi u skupini Lige prvaka, samo što je iz naše skupine jedan išao dalje. No, današnji Dinamo ima što reći u Europi, možda i ponoviti rezultat iz 1998. godine. A ne bih zaboravio ni 2016. godinu kada smo izborili Ligu prvaka, preko Red Bull Salzburga koji je Dinamu uvijek bio jako težak suparnik.

Dinamo je prošle sezone napravio velike stvari u Europi, ali kroz Europsku ligu. I danas je dosta onih koji zagovaraju to natjecanje jer se u njemu mogu napraviti bolji rezultati nego u elitnoj Ligi prvaka.

Mogu skinuti i velike

– Dosta ste rekli – u elitnoj. E, pa ja sam za to da Dinamo igra u eliti, da bude dio tog VIP nogometa jer tu i pripada. Kad uđeš u Ligu prvaka, onda nešto značiš, dobivaš na važnosti i ugledu. Dinamu je mjesto među tim najboljim momčadima, a s Ligom prvaka klub i igrači dobivaju novu dimenziju, klub profitira ne samo rezultatom nego i podizanjem imidža, a nije zanemariva ni financijska strana. Uostalom, ni u kom slučaju Dinamo neće biti “kanta” za napucanje u Ligi prvaka, uvjeren sam da može i poentirati. Dinamo i trener Bjelica sve su dobro posložili, imaju kvalitetu i karakter i mogu skinuti “skalp” i nekom velikanu – rekao nam je Kranjčar i dodao:

– Na kraju ostaje šteta što će Dinamo, uđe li u Ligu prvaka, a uvjeren sam da hoće, biti u velikom izlogu, teško da će moći zadržati igrače kao što to rade bogatiji klubovi koji se onda nakon dobrog rezultata još pojačavaju. No, to je sudbina Dinama i klubova sličnih njemu, mora prodavati da bi živio, a bilo bi puno ljepše kad bi ovoj momčadi još mogao dodati dva prava igrača i stalno jačati. Ali, ni ova sudbina Dinama nije nimalo loša, u tom ekonomskom dijelu će profitirati i dalje dobro živjeti i dobro plaćati svoje igrače.

>>> Pogledajte koji su poznati očevi trenirali svoje sinove