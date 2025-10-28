Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POTRESNA PRIČA

Legendarni Bugarin otkrio: Bio sam otet, oko mene ogromni balkanski tipovi...'

'Manchester United\'s Bulgarian striker Dimitar Berbatov (2nd L) scores thire second goal of the English Premier League football match between Manchester United and Wigan Athletic at Old Trafford in M
'ANDREW YATES'
Autor
Željko Janković
28.10.2025.
u 19:11

Gostujući u podcastu Rio Ferdinand Presents, Berbatov je pričao o svom iskustvu koje je doživio s 18 godina na početku karijere u Bugarskoj.

Nekoć sjajni napadač Dimitar Berbatov (44) gostovao je u podcastu Rija Ferdinanda u kojem je otkrio da je bio otet kao tinejdžer. Bivši napadač, koji je igrao za Tottenham, Manchester United i Fulham u Premier ligi, odrastao je u rodnoj Bugarskoj. Gostujući u podcastu Rio Ferdinand Presents, Berbatov je pričao o svom iskustvu koje je doživio s 18 godina na početku karijere u Bugarskoj. 

- Neke od stvari za tebe će zvučati nevjerojatno. Za mene je bilo kao da se ništa posebno nije dogodilo. Bila su to teška, teška vremena kod kuće, znaš. Drugačija, s bandama... - pričao je Berbatov Ferdinandu. 

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Tada je Berbatov igrao za CSKA Sofiju u glavnom gradu.

- Nisam imao automobil u to vrijeme. Pa mi je jedan suigrač nakon treninga rekao: 'Pođi sa mnom, moram te odvesti do mog prijatelja'. Naravno, bio sam malo naivan. Možda sam mu vjerovao jer smo igrali u istoj momčadi. Tako sam sjeo u njegov automobil. Odvezao me je u restoran. Za jednim stolom sjedio je tip, sam. Za tri druga stola sjedili su veliki tipovi - kao ogromni hladnjaci - tipični balkanski tipovi koji su sjedili iza njega, samo su vas gledali i pogledom zastrašivali. Bilo je zastrašujuće. Tip koji me tamo doveo rekao je: 'Idi tamo, sjedni, vidimo se kasnije.' A ovaj drugi je rekao: 'Dođi ovamo, sjedni.'“
Opisao je kako se priča razvijala dalje.

Sjedim i mislim si u glavi: 'Što se događa? Moram nazvati tatu.' Tip je počeo pričati: 'Znaš li kako me zovu? Zovu me kuhar.'
Znamo za tebe. Želimo te u našoj momčadi. Moramo te dobiti... Rekao sam: 'Da, ali igram u CSKA Sofiji. Mislim, sviđa mi se tamo.'

VEZANI ČLANCI: 

„Smislit ćemo to. Ne brini se.' Dečki su sjedili tamo, a ja sam bio prestrašen i mislio sam: 'Moram nazvati tatu.'

„Možda sam sjedio tamo dva, tri sata i na kraju mi ​​je tip dopustio da nazovem tatu, rekavši: 'Ovdje sam. Ne znam gdje sam. Ljudi oko mene, veliki dečki.'

„Pričao sam jako brzo, a on je rekao: 'Smiri se, diši.'

Ja sam rekao: 'Što je to dovraga? Otet će me ovdje, a ja ne želim ići, želim ići kući.' A on je rekao: 'U redu, u redu. Da vidim što mogu učiniti. Nazvat ću tipa.'

U toj situaciji, s 18 godina, vidjevši i znajući kako su se stvari tada radile u Bugarskoj, pomislio sam, ne želim ovo više prolaziti. Mislio sam da će me pretući, ili ne znam. Ali na kraju je došao moj tata i odveo me u auto, a ja sam pomislio: 'O, moj Bože.' To me je natjeralo da shvatim da moram brzo odrasti i biti muškarac vrlo rano u svojoj životnoj fazi... - ispričao je Berbatov. 

Ključne riječi
Rio Ferdinand podcast otmica Dimitar Berbatov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja