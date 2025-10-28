Legendarni Bugarin otkrio: Bio sam otet, oko mene ogromni balkanski tipovi...'

Nekoć sjajni napadač Dimitar Berbatov (44) gostovao je u podcastu Rija Ferdinanda u kojem je otkrio da je bio otet kao tinejdžer. Bivši napadač, koji je igrao za Tottenham, Manchester United i Fulham u Premier ligi, odrastao je u rodnoj Bugarskoj. Gostujući u podcastu Rio Ferdinand Presents, Berbatov je pričao o svom iskustvu koje je doživio s 18 godina na početku karijere u Bugarskoj.

- Neke od stvari za tebe će zvučati nevjerojatno. Za mene je bilo kao da se ništa posebno nije dogodilo. Bila su to teška, teška vremena kod kuće, znaš. Drugačija, s bandama... - pričao je Berbatov Ferdinandu.

Tada je Berbatov igrao za CSKA Sofiju u glavnom gradu.

- Nisam imao automobil u to vrijeme. Pa mi je jedan suigrač nakon treninga rekao: 'Pođi sa mnom, moram te odvesti do mog prijatelja'. Naravno, bio sam malo naivan. Možda sam mu vjerovao jer smo igrali u istoj momčadi. Tako sam sjeo u njegov automobil. Odvezao me je u restoran. Za jednim stolom sjedio je tip, sam. Za tri druga stola sjedili su veliki tipovi - kao ogromni hladnjaci - tipični balkanski tipovi koji su sjedili iza njega, samo su vas gledali i pogledom zastrašivali. Bilo je zastrašujuće. Tip koji me tamo doveo rekao je: 'Idi tamo, sjedni, vidimo se kasnije.' A ovaj drugi je rekao: 'Dođi ovamo, sjedni.'“

Opisao je kako se priča razvijala dalje.

Sjedim i mislim si u glavi: 'Što se događa? Moram nazvati tatu.' Tip je počeo pričati: 'Znaš li kako me zovu? Zovu me kuhar.'

Znamo za tebe. Želimo te u našoj momčadi. Moramo te dobiti... Rekao sam: 'Da, ali igram u CSKA Sofiji. Mislim, sviđa mi se tamo.'

„Smislit ćemo to. Ne brini se.' Dečki su sjedili tamo, a ja sam bio prestrašen i mislio sam: 'Moram nazvati tatu.'

„Možda sam sjedio tamo dva, tri sata i na kraju mi ​​je tip dopustio da nazovem tatu, rekavši: 'Ovdje sam. Ne znam gdje sam. Ljudi oko mene, veliki dečki.'

„Pričao sam jako brzo, a on je rekao: 'Smiri se, diši.'

Ja sam rekao: 'Što je to dovraga? Otet će me ovdje, a ja ne želim ići, želim ići kući.' A on je rekao: 'U redu, u redu. Da vidim što mogu učiniti. Nazvat ću tipa.'

U toj situaciji, s 18 godina, vidjevši i znajući kako su se stvari tada radile u Bugarskoj, pomislio sam, ne želim ovo više prolaziti. Mislio sam da će me pretući, ili ne znam. Ali na kraju je došao moj tata i odveo me u auto, a ja sam pomislio: 'O, moj Bože.' To me je natjeralo da shvatim da moram brzo odrasti i biti muškarac vrlo rano u svojoj životnoj fazi... - ispričao je Berbatov.