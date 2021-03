Legenda oštro o debaklu, javila se i Horvatova obitelj: Prijavite me velikom šefu

Pa vi i dalje uzimajte poslušne i podobne umjesto onih sa znanjem. Koliko mi je žao tih dečki koji su zadnjih petnaestak godina mogli osvojiti puno više. A sad, dežurni špijuni i tužibabe, brzo prijavite moj post velikom šefu, napisao je uz emoji koji se smije legendarni hrvatski rukometni trener Nenad Kljaić nakon što je Portugal u fotofinišu svladao Francusku u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju i tako ugasio sve snove i nade da ćemo na najvećoj sportskoj manifestaciji gledati i Hrvatsku.

Iako je dobio dosta lajkova i komentara, jedan je privukao posebnu pažnju. Jasenka Sparks, prije Puc, a djevojački Horvat, sestra izbornika hrvatskih Kauboja stala je u obranu svoga brata.

"Večeras je Hrvatska u sramotnoj izdaji Francuske reprezentacije ispala u borbi za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju. Želim svakako čestitati svom bratu koji je u tjedan dana napravio čudno od posrnule Hrvatske reprezentacije... DOKAZAO SI DA SI DALEKO NAJBOLJI TRENER KOJEGA JE HRVATSKA REPREZENTACIJA MOGLA DOBITI I ZNAMO DA ĆEŠ DO REZULTATA DOĆI ČIM DOBIJEŠ ŠANSU ODRADITI SVOJ POSAO... A svim vama PROPALIM TRENERIMA I PROPALIM IGRAČIMA koji osim zlobe nemate drugih kvaliteta osim što umjesto rezultata i trofeja skupljate kilograme, savjetujem da i dalje nastavite gomilati kile i brusiti jezike zločestim komentarima, jedino u čemu ste izvrsni, a koje poznavaoci rukometa ionako ne čitaju i ne cijene..."

Nenad joj je na to odgovorio:

"Draga Senka, meni je jasna tvoja reakcija jer voliš svoga brata i da si subjektivna. I ja mogu reći za svoga sina da je najbolji pivot u Hrvatskoj, ali realnost je nažalost drugačija. Da se razumijemo, Hrvoje je dobar trener, ali nije isto voditi mlađe kategorije i klubove kao Dubravu i Nexe. I biti pomoćni trener. Izbornik reprezentacije, a pogotovo Hrvatske je nešto sasvim drugo. Napredak od Egipta se vidi. Ali u rukometu ne postoji umjetnički dojam, nego rezultat. Cilj je bio plasman na OI koji nije ostvaren i to je to. Moje mišljenje je da je Hrvatska imala barem tri bolja rješenja na mjestu izbornika i koji bi Hrvatsku odveli na OI. Ti mene možeš nazvati zlobnim i propalim trenerom, ali ja imam svoj stav, ponos, obraz i uspravnu kičmu i zato sam daleko od HR rukometa. A oni koji vode HRS i igrač koje sam trenirao i s kojima sam igrao jako dobro znaju koliko znam o rukometu. Bolje me nemoj vući za jezik da napišem zašto je Hrvoje postao izbornik. Je li bio vrhunski igrač? Je li ostvario neki zapažen rezultat kao trener, je li osvojio nešto? I ponavljam ti, mislim da je Hrvoje dobar trener, ali prvo neka napravi neki zapažen rezultat kao trener pa neka bude izbornik. Da je Hrvoje bio igračina kao što je bio tvoj pokojni Iztok pa da je dobio priliku kao izbornik i da je doživio neuspjeh ne bih rekao a ma baš ništa. Ali nije problem u Hrvoju, niti je on nešto kriv, on je želio najbolje. Problem je u onima koji su ga izabrali i gurnuli u vatru u najgorem trenutku. Za njega bi bilo bolje da su mu dali priliku poslije Olimpijskih igara", napisao je pa dodao još dva komentara:

"I još nešto, nemoj misliti da sam ja sretan što nismo otišli u Tokio. Kroz uspjeh reprezentacije raste rejting i cijena svi našim trenerima i igračima i obrnuto. A zadnjih desetak godina osim bljeska u Poljskoj i srebra prije dvije godine je po mom mišljenju ispod onoga što smo mogli napraviti s obzirom na igrački kadar, a o Balićevoj generaciji da ne pričam. I upravo mi je tih igrača sve ove godine najviše žao jer su toga i oni bili svjesni sve ove godine. Ali tko sam ja da o tome sudim, ja sam ipak jedan PROPALI I ZLOBNI TRENER", stoji u komentaru nakon kojega je zaključio:

"A o mojim kilogramima i ostalim što si napisala, bolje je da ti ne odgovorim jer ću ipak zadržati dostojanstvo i neću se spuštati na taj nivo jer bi ti moglo biti vrlo neugodno."