Laporta ponovno predsjednik Barcelone, glasovao i Messi

Članovi Sportskog društva Barcelona većinom glasova za predsjednika su izabrali Joana Laportu (58), koji je već obnašao tu dužnost od 2003. do 2010. godine.

Na nedjeljnim izborima Laporta je osvojio 54.28 posto glasova, njegov najbliži konkurent Victor Font je dobio 29.99 posto, dok je trećeplasirani Toni Freixa osvojio 8.58 posto glasova.

Iz Barcelone su objavili kako je glasovanju pristupilo 51,765 osoba od 109,531 s pravom glasa, a među njima je bio i kapetan nogometne momčadi Lionel Messi uz još nekoliko suigrača. Laporta je tako osvojio 30,184 glasova.

"Pije 20 godina mali dječak imena Leo Messi debitirao je za mladu momčad Barce. Kada vidimo da najbolji igrač na svijetu danas glasa, to je jasan znak onoga što oduvijek govorimo: Leo voli Barcu. Nadam se kako je to znak da će ostati u klubu, a to je želja svih nas", rekao je Laporta u pobjedničkom govoru.

Bili su ovo izvanredni predsjednički izbori u Barceloni jer je bivši predsjednik Josep Maria Bartomeu u listopadu podnio ostavku kako bi izbjegao glasovanje o nepovjwerenju zbog ponižavajućeg 2-8 poraza od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka. Usto, Bartomeu je nedavno i priveden zbog sumnji da je financijski oštetio klub.

Novo vodstvo Barcelone bit će suočeno i s velikim financijskim problemima uzrokovanim između ostalog i pandemijom koronavirusa. Procjenjuje se kako ukupni dug kluba oko 1.4 milijarde eura.