Krznaru je teško narušeno zdravlje, zbog Trumpa nije završio liječenje u SAD-u

Prije utakmice Dinama i Osijeka pisali smo kako dva trenera, Damir Krznar i Paolo Tramezzani, vode bitku ne samo za bodove koji su potrebni plavima i bijelima nego se bore i za svoj ostanak na mjestu trenera. Krznar, da bi ostao, mora osvojiti naslov prvaka, a Tramezzani je pod povećalom svojih šefova koje treba uvjeriti da je on najbolje rješenje za trenera Hajduka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I nakon derbija u kojem je potpuno zasluženo slavio Dinamo s 2:0 jasno je da je Tramezzanijeva pozicija sve teža. Jer, nije samo Hajduk izgubio od bolje momčadi, što se uglavnom i očekivalo, već je problem što je Dinamo do pobjede došao bez da je morao zakrvariti koljena, iako je igrao u nižoj brzini i dio se momčadi odmarao. I takav Dinamo bio je daleko bolji od Hajduka koji je – nemoćan. I nije tu samo problem u Tramezzaniju iako njegovo defenzivno promišljanje nogometa nije baš shvatljivo, jer ne igra tako samo protiv Dinama. Istina je i da nema nekakvu kvalitetu u svojoj svlačionici pa je pitanje može li se uopće i opredijeliti za drukčiji nogomet od ovog u kojem je glavni cilj obraniti se, a ako netko naprijed nešto napravi, bit će super.

Vratio se zbog Trumpa

Dakle, Tramezzani će teško ostvariti cilj i doći do pozicije koja vodi u Europu, a zbog toga mu je posao u Hajduku jako, jako upitan. S druge strane, Damir Krznar svoje ispite polaže s odličnim. Čovjek koji je srušio i izbacio Tottenham, koji se ravnopravno nosio s Villarrealom u povijesnom četvrtfinalu Europske lige, koji je sad i povećao prednost na našoj prvoligaškoj tablici i juri ka naslovu prvaka, na kraju ne bi trebao biti upitan za ostanak na klupi plavih. Nema ni on lagan posao, zna da mora osvojiti naslov, da Dinamo ponovno mora biti u kvalifikacijama Lige prvaka. Ima najbolji roster, ali ima i veliki roster igrača i mora s njima raditi jako pametno. Ne samo zbog gustog rasporeda u kojem do kraja sezone plavi igraju baš sve u ritmu svaka tri-četiri dana, jedini su takvi u našoj ligi, već i zato da mu se u svlačionici ne javi nezadovoljstvo onih s manjom minutažom.

Zasad sve to ide odlično, nismo ni sumnjali u njega kad je naslijedio Zorana Mamića, nisu sumnjali ni brojni naši nogometni stručnjaci koji ga poznaju.

No, čak ako i osvoji naslov prvaka, a ima priliku osvojiti i dvostruku krunu (u srijedu igra polufinale protiv Gorice, u finalu pobjednika čeka Istra), nije sigurno da će Krznar, uza sve ostvarene ciljeve, i od ljeta voditi plave.

Riječ je o njegovu zdravlju. Naime, Krznar već dulje vrijeme ima problema, riječ je o nekakvoj crijevnoj bolesti koja zna nastati zbog stresa, a možda je nešto i pokupio u ne baš higijenskim uvjetima dok je sa Zoranom Mamićem bio u Saudijskoj Arabiji. Bio je i na liječenju u SAD-u, ali nije završio cijeli trotjedni tretman, vratio se nakon tjedan dana jer je Donald Trump spremao potpuno zatvaranje granica.

Jako pazi što jede

I sad Krznar jako pazi što jede i kako živi, ali od stresa sigurno ne može pobjeći. Doduše, možda je manje stresno biti trener Dinama nego direktor plave nogometne škole kad su ga na sve strane razvlačili nadobudni roditelji i menadžeri. No, u vrijeme dok su plavi vodili bitku s Villarrealom, i sam je rekao da ne zna hoće li i na ljeto biti trener, da će to, uz, naravno, rezultate i odluke kluba, ovisiti i o njegovu zdravlju. Kako je Krznar strašno discipliniran, on te svoje probleme drži pod kontrolom, pogotovu pazi na prehranu. I dok se nakon utakmica ostali slade pizzama, on uglavnom gleda. Kažu nam iz svlačionice da nekad uzme zalogaj ili dva, samo da se podsjeti kakav je okus.

I Zdravko Mamić je u jednom intervjuu govorio o Krznaru, hvalio ga je kao rijetko koga i vjeruje u njega, ali i on je naglasio da će odluku o ostanku Krznara na klupi donijeti samo – Krznar.

Kako sada stvari stoje, Krznar će ovosezonske ciljeve ispuniti, a onda će vidjeti kako dalje jer ipak su zdravlje i obitelj na prvom mjestu. No i Dinamo je Krznarova obitelj, on je uvijek bio odan klubu i prihvatio je svaki posao, godinama je bio pomoćni trener Zorana Mamića, pa direktor škole, potom pomoćnik Igoru Jovićeviću, a onda je naslijedio Zorana Mamića kad je ovaj zbog pravomoćne presude dao ostavku.

Stoga se u Dinamu nadaju da će Krznar i dalje dobro kontrolirati svoje zdravlje i da će i dalje voditi Dinamo uspješno kao i dosad jer on doista zna taj trenerski posao.

>> Emisija o Oscarima: