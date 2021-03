Krznar otkrio zašto u trenirci vodi utakmice i koji je najveći kompliment Mou dao Dinamu

Dobar dan, ali baš je dobar dan – došao je sa smiješkom na gledanje izvlačenja četvrtfinala Europske lige trener Dinama Damir Krznar, jer ipak je izbacio Tottenham, a sad su mu kuglice dodijelile španjolski Villarreal.

– Što se tiče nas, momčadi i cijelog Dinama, nije bilo u ždrijebu boljeg ili lošijeg izbora. Dobili smo Villarreal i mislim da su naše šanse da prođemo i tu stepenicu realne. Ono što je u ovom ždrijebu bilo jako lijepo vidjeti da se ime Dinamo provlači kroz taj ždrijeb polufinala, pa i finala, sad samo treba nastaviti sanjati taj san i možda se vidjeti i u finalu u Gdanjsku. Lijepo nas je vidjeti među ovim europskim velikanima, ponosni smo iako još uvijek nemamo pravu boju glasa nakon utakmice s Tottenhamom, no doista uživamo, živimo baš lijepe dane. Nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje, znam da je tema Europska liga i Villarreal i da je sve to lijepo, ali moram pohvaliti Hrvatsku nogometnu ligu koja nam je sve ovo omogućila jer je jaka i pripremila nas je za sve ovo. I zato joj i dalje pridajemo jako veliku pažnju, Gorica je sad za nas i Arsenal, i Manchester United i Villarreal.

Žuti su dosta slični nama

Hoće li biti teže pripremiti utakmicu s Villarrealom nego što je bilo s Tottenhamom?

- U nekakvom tehničkom smislu neće jer Villarreal ima svoje konture koje nije teško prepoznati. Pripremiti utakmicu bit će lako, ali pronaći neke ideje, neke mogućnosti za nekakav trik, bit će teže, ali mi uživamo u tim teškim izazovima.

Takav je bio i izazov s Tottenhamom pa ste ga položili s čistom desetkom.

– Rekao sam da smo te utakmice pripremali otkako smo izvukli Tottenham, neke smo stvari u grubo skicirali već u prva dva-tri dana. Uvijek je tu između europskih utakmica jedna u našoj ligi, nismo mogli ne uvažavati Varaždin i pripremati momčad na Tottenham prije Varaždina. Nakon toga smo uspjeli napraviti samo trening i pol za neke korekcije koje nisu štimale u Londonu. No, tek na zadnjem treningu smo radili konkretno ono što bi trebali na utakmici. I taj je trening bio fantastičan, nakon njega smo došli u svlačionici i požalili što utakmica nije odmah taj dan. I onda smo igračima to rekli i na sastanku na dan utakmice – samo ponovite sve iz jučerašnjeg treninga.

- Najveći kompliment dao nam je kad je u obje utakmice poslao najjači sastav - kaže Krznar.

Otkud ideja da zaigrate s tri stopera, da Oršić bude zapravo bek?

– Iskreno, naš analitičar Vedran Attias je po povratku iz Londona došao Zokiju koji je bio trener i tražio deset minuta da mu predstavi jednu ideju. Prvi je rekao da moramo zgusnuti sredinu, razmišljalo se da suzimo krila i napadnemo njihova dva zadnja vezna, ali ako to ne prođe, mogli smo ispasti kao amateri. Krenuli smo to razrađivati, ali ne bi bilo dobro da smo igrali s pet igrača otraga jer nas onda ne bi bilo u završnici, a mi smo morali zabiti dva gola. I našli smo Oršića kao rješenje jer on to može fizički ponavljati. On to svojom brzinom može i može stići u napad iako je sad imao za kontru ne 50, nego 60 ili 70 metara. Hajdemo biti skromni i reći – pogodili smo.

Vratimo se na Villarreal s kojim je Dinamo već igrao.

– Da, stari znanci, igrali smo s njima kad je Halilhodžić bio trener i u Maksimiru je to izgledalo jako dobro. Tipična su španjolska momčad koja gaji nogomet sličan našem. U nekakvoj su mješavini španjolskog i portugalskog stila nogometa, dakle skloni su nadigravanju. Čak ne bih rekao da nam po stilu odgovaraju, više nam leže momčadi koje stanu u blok, pa mi imamo vremena za probijanje. Nezgodni su kroz kontre, i tu su nam slični, imaju brzinu prema naprijed. Bit će to zanimljiv sraz i morat ćemo opet dobro “mozgati”, opet će Attias morati uključiti vijuge.

Na ljestvici želja, gdje je bio Villarreal?

– Nekakva sredina, nisu ni najlošiji, nisu ni najbolji i kad bismo gledali matematički, ovako na papiru, zadovoljni smo, ali moramo ih malo bolje proučiti da vidimo koliko nam odgovaraju, ja nisam vidio više od dvije, tri utakmice Villarreala i morat ćemo ih dobro prostudirati. Kao što će i oni nas. A nas veseli činjenica da je i nas Mourinho shvatio jako ozbiljno, on je hvalio našu momčad na kraju, ali najveći kompliment je dao prije utakmica, s obzirom na sastav koji je poslao na nas.

Pao sam s Marsa

Kako je vama živjeti ove prve trenerske dane?

– Pao sam s Marsa! Uživam u ovom poslu, uživam biti na terenu, uživam s Atiasom, Zokijem, Peternacom, skicirati i drapati papire. Jedino u čemu se ne osjećam komotno su ovi medijski istupi, stalno to pokušavam izbjegavati, ali naučit ću valjda i to.

Ostajete voditi momčad u trenirci?

– Bolje se osjećam, da ne moram popravljati košulju umjesto da gledam zatvara li Oršić kako treba. Zapravo, želio sam imati grb Dinama na srcu – objasnio je Krznar.