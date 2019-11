Krenuli odlasci iz Hajduka: 'Ostavku podnosim iz osobnih razloga'

Danas su iz Hajduka potvrdili kako je ostavku podnio Lukša Jakobušić na mjesto dopredsjednika HNK Hajduk, a koju je prihvatio predsjednik Uprave Marin Brbić.

Ostavku podnosim iz osobnih razloga, ali mi utoliko nije nimalo lakše. Protekli mjeseci na mjestu dopredsjednika Hajduka su me učinili ponosnim, posebice zbog načina na koji su me prihvatili svi, od suradnika u Klubu, do građana Splita i navijača Hajduka. Posebno zahvaljujem predsjedniku Marinu Brbiću što mi je pružio priliku da budem dijelom veličine kao što je Hajduk, ali i za razumijevanje kojim je prihvatio moju odluku. Tu veliku čast sam se svim srcem trudio obnašati s maksimalnom odgovornošću. Međutim, iz navedenih razloga u postojećim okolnostima ne bih mogao Hajduku dati ono što smatram da mu svaki zaposlenik mora dati i ono što je Hajduku sada potrebno, pa je nužno ustupiti mjesto nekome tko će to moći, na radost svih nas kojima je Hajduk važan dio života. Nastavljam se radovati budućim uspjesima Hajduka – poručio je Jakobušić na odlasku iz Kluba.

- Gospodinu Jakobušiću želimo puno sreće i uspjeha u daljnoj karijeri - objavio je Hajduk na službenim stranicama.

Podsjetimo, navijači Hajduka traže da se otkaz uruči Damiru Buriću, treneru prve momčadi zbog loših rezultata i slabe igre u gostima.

Kao nasljednici, odnosno kao oni koje navijači žele, spominju se Igor Tudor i Matjaž Kek.

