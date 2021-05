Kramarić strijelac, Werder ispao, a Lewandowski srušio rekord Gerda Muellera

U posljednjem kolu Bundeslige hrvatski napadač Andrej Kramarić zabio je pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi (90+1) za Hoffenheim, koji je svladao Herthu s 2-1, te je završio kao četvrti strijelac lige sa 20 pogodaka, a tome je pridodao i 5 asistencija.

Werder Bremen je u subotu kod kuće izgubio od Borussije Mönchengladbach sa 2-4 i to nakon što je gubio 0-4 do 81. minute, te je ispao u Drugu ligu. To je je drugi puta u povijesti Werdera da su ispali u niži rang, još su samo u sezoni 1980–81. igrali u Drugoj ligi.

Borussiji Mönchengladbach pobjeda nije pomogla da se plasira u europsku Konferencijsku ligu, već je to mjesto pripalo Union Berlinu, koji je dobio Leipzig sa 2-1 pogotkom Maxa Krusea u sudačkoj nadoknadi (90+2).

Hrvatski nogometaš Borna Sosa za Stuttgart je odigrao cijeli susret na lijevom boku, ali slavilla je gostujuća Arminia Bielefeld sa 2-0 i tako je sačuvala prvoligaški status, dok će Koeln, koji je s 1-0 dobio odavno otpisani Schalke, morati ići u razigravanje za ostanak u Bundesligi.

Na vrhu ljestvice Bundeslige stvari su bile odlučene i prije zadnjeg kola, Bayern je već ranije osigurao naslov prvaka, a Leipzig, Borussia Dortmund i Wolfsburg Ligu prvaka, dok su Eintracht Frankfurt i Bayer Leverkusen dohvatili Europsku ligu.

Novi naslov Bayern je proslavio 5-2 pobjedom protiv Augsburga, a peti pogodak u 90. minuti zabio je Robert Lewandowski i tako je srušio 49 godina stari rekord Gerda Muellera po broju pogodaka u jednoj prvenstvenoj sezoni. Mueller je u sezoni 1971/72. zabio 40 golova, a sada taj rekord drži Lewandowski sa 41 pogotkom.

U utakmici bez natjecateljskog značaja Wolfsburg je kod kuće izgubio od Mainza sa 2-3. Za "vukove" Josip Brekalo je igrao do 69. minute, dok Marin Pongračić nije bio u sastavu.

I norveški stroj za golove Erling Haaland ponovno je bio strijelac, zabio je dva pogotka (5, 84) u pobjedi Borussije Dortmund protiv Bayer Leverkusena 3-1, te je sezonu zaključio sa 41 golom u 41 utakmici u svim natjecanjima.

REZULTATI:

Koeln 1 Bornauw (86)

Schalke 0

- - -

Bayern 5 Gouweleeuw (9a-ag), Gnabry (23), Kimmich (33), Coman (43), Lewandowski (90)

Augsburg 2 Hahn (67), Niederlechner (72)

- - -

Hoffenheim 2 Adamyan (49), Kramarić (90+1)

Hertha 1 Darida (43)

- - -

Wolfsburg 2 Philipp (47), Victor (66)

Mainz 3 Boëtius (44), Quaison (54), Bell (77)

- - -

Eintracht F. 3 André Silva (62-pen), Touré (87), Ache (90+2)

Freiburg 1 Jeong (76)

- - -

Union Berlin 2 Friedrich (67), Kruse (90+2)

RB Leipzig 1 Kluivert (56)

- - -

Bororussia Dortmund 3 Haaland (5, 84), Reus (51)

Bayer Leverkusen 1 L. Bender (89-pen)

- - -

Werder Brêmem 2 Rashica (80), Fullkrug (83)

Borussia Mönchengladbach 4 Stindl (3), Thuram (52), Bensebaini (58), Neuhaus (67)

- - -

Stuttgart 0

Bielefeld 2 Klos (66-pen), Doan (72)

Poredak:

1 Bayern München 34 24 6 4 99 44 78 - prvak

2 Leipzig 34 19 8 7 60 32 65 - LP

3 Dortmund 34 20 4 10 75 46 64 - LP

4 Wolfsburg 34 17 10 7 61 37 61 - LP

................................................

5 Frankfurt 34 16 12 6 69 53 60 - EL

6 Leverkusen 34 14 10 10 53 39 52 - EL

................................................

7 Union Berlin 34 12 14 8 50 43 50 - Konferencijska liga

................................................

8 M'gladbach 34 13 10 11 64 56 49

9 Stuttgart 34 12 9 13 56 55 45

10 Freiburg 34 12 9 13 52 52 45

11 Hoffenheim 34 11 10 13 52 54 43

12 Mainz 05 34 10 9 15 39 56 39

13 Augsburg 34 10 6 18 36 54 36

14 Hertha BSC 34 8 11 15 41 52 35

15 Bielefeld 34 9 8 17 26 52 35

................................................

16 Köln 34 8 9 17 34 60 33 - doigravanje za opstanak

................................................

17 Bremen 34 7 10 17 36 57 31 - ispali

18 Schalke 04 34 3 7 24 25 86 16 - ispali