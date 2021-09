Roko je prebolio tešku bolest i u Splitu navija za vatrene

Jednog smo Splićanina jučer na osunčanoj splitskoj rivi pitali: Je li dobra atmosfera u gradu uoči utakmice Hrvatska – Slovenija? Nasmijao se...

– Jest, dobra je, ali ipak nije to to. Nije to kao kad igra Hajduk – uzvratio je simpatični sredovječni gospodin, uz dodatak kako, iako ne igra Hajduk, ide na utakmicu Hrvatska – Slovenija.

Pa ipak, iako jučer nije igrao Hajduk, riva i njezini prilazi bili su prošarani nogometnim zanesenjacima. Tišima i manje euforičnima od domaćih torcidaša, ali i te kako privrženih svojoj momčadi – Hrvatskoj.

Na rivi smo jučer susreli zanimljivo društvo. Dragan Lukić, jedan od najpoznatijih navijača reprezentacije, opet je zbog vatrenih potegnuo iz Švedske sa suprugom Mirjanom.

– Ja sam metalski radnik iz okolice Norköpinga i nije mi teško radi vatrenih doći u bilo koji dio svijeta. Bio sam u Bratislavi na utakmici sa Slovacima, naravno da nisam mogao propustiti Split – kaže Lukić i dodaje kako, uvijek kada Hrvatska igra, uzme nekoliko dana godišnjeg odmora ili slobodnih dana. Posao, kaže, ne trpi.

Kaže i kako je naš reprezentativac Antonio Čolak postao zvijezda u Švedskoj iako, kako kaže Lukić, ‘igra za Malmö, klub koji izvan Malmöa Šveđani baš i ne vole.

Jedva mu spasili život

– Njih Šveđani zovu ‘Dancima’, zbog blizine i povezanosti s Kopenhagenom – nasmijao se Lukić.

U njegovu društvu zatekao se i naš čovjek iz Austrije, Zadranin Ivica Tomić, ali i otac i sin iz Münchena, Dario i Roko Tenžera. Njihova životna priča istodobno je dramatična i potresna, gotovo nevjerojatna...

– Moj sin Roko je 11-godišnjak, danas zdravi 11-godišnjak, a prije Božića prošle godine prošao je tešku borbu za život zbog posljedica obolijevanja od COVID-19. Četiri tjedna nakon što je prebolio COVID-19 pojavila se teška bakterijska upala zbog koje je završio u bolnici, u kojoj mu je život danima visio o koncu – kazao je Dario Tenžera i nastavio:

– Roko je jedne večeri dobio povišenu temperaturu, povraćao je, osjećao strahovite bolove u trbuhu. Bio je primljen na hitnu, ali iste večeri i vraćen doma, s vrijednošću CRP-a 200. Te večeri nazvala me moja liječnica i kazala mi: ‘Odmah ga vraćaj u bolnicu jer sutra će biti prekasno!’

ZDF emitirao priču o Roku

Roko Tenžera imao je doista teške post COVID simptome. Otac kaže kako je u jednom trenutku imao samo 42 otkucaja srca u minuti...

– Kada smo ga vozili u bolnicu, Roko nije mogao hodati. Brat ga je na rukama nosio do automobila. U bolnici mu je stanje bilo sve lošije, srce je slabije radilo, otkazivali su me jetra, pa bubrezi. Kada se popiškio, mokraća mu je bila doslovno crna. Možete misliti kako smo se supruga i ja tada osjećali; bila je to borba za djetetov život, a to je nešto što vam ne mogu opisati – nastavlja Dario Tenžera.

Rokov slučaj bio je, kaže, sličan tragičnome primjeru iz Zagreba, u kojem je 11-godišnji dječak na žalost preminuo od sličnih simptoma.

– Moj je sin liječen u dječjoj bolnici u Münchenu, pod nadzorom poznatoga liječnika, profesora Haasa, imao je najbolju njegu. Liječili su ga kortizonom i antibioticima, imao je na tijelu 16 otvora kroz koje su mu davali lijekove. Kao jedinstven primjer ove vrste bolesnika, o njemu je njemačka državna televizija ZDF emitirala priču u dnevniku – dodao je Dario Tenžera.

Roko danas uzima samo jedan lijek, ozdravio je, oporavio se, posljedica bolesti više nema. Zbog nje osam mjeseci nakon izlaska iz bolnice nije smio imati nikakvu fizičku aktivnost. A danas je veseo i nasmiješen i spremno nam pozira u hrvatskom dresu na splitskoj rivi te se hvali kako je dovoljno zdrav da može putovati s ocem i navijati za – Hrvatsku. Roko je svoju životnu bitku dobio pa sada opet može uživati u dječačkim radostima.