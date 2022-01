Kopić mora samo razumjeti 'Orša, ostani' da donese pravilnu odluku: Plavi trebaju naslov

Mislav Oršić odlazi iz Maksimira, vrište novinarski naslovi. "Burnley move closer to securing Dinamo Zagreb star", kažu engleski kolege.

- Evo vam za Oršića 8 i pol, ma nek' je s bonusima i 10 milijuna eura, da zaokružimo! - bila je otprilike ponuda Engleza. Nije to malena zarada za jedan hrvatski klub. No, isplati li se? Kada se sve sagleda, ne, ne isplati se.

Mourinho mu i dalje plješće

Ono što pamte Englezi, a što će i Jose Mourinho pamtiti do kraja svoga života su Oršini rafali u Europi. Čak 21 gol stavlja ga na listu najboljeg HNL strijelca svih vremena u eurpskim natjecanjima. Među žrtvama su se našli Hapoel Beer Sheva, Young Boysi, Spartak Trnava, Viktoria Plzen, Saburtalo, Rosenborg, Atalanta, Šahtar, CSKA, Krasnodar, Tottenham, Villarreal, Valur, Rapid, West Ham. Ne treba niti spominjati da su baš na tim utakmicama pisane najljepše priče suvremene povijesti Dinama. Pa čekajte, 'Posebni' je ušao u svlačionicu oronulog zagrebačkog stadiona i zapljeskao Oršiću i njegovim suigračima!

Mislav je u Dinamo stigao 2018. godine. Do danas je odigrao 168 utakmica, zabio 67 golova (od čega samo jedan iz penala) i 31 puta je asistirao. Od tih je 67 golova okruglih 40 zabio u HNL-u, a doda li još jedan, ući će na listu 10 najboljih Dinamovih strijelaca u povijesti lige.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Orši je 29 godina. Još će igrati, još nije kraj, a jasno je da se želi okušati i negdje vani. Ponude su stizale, Dinamo ih je i odbijao, ali navodno je sada Burnley blizu realizacije transfera. Premierligaš, doduše, posljednji na tablici. I to treba uzeti u obzir. Želi li igrač poput Oršića ići u klub koji se bori za ostanak u ligi, kojemu je igrač sličnog opusa otišao u Newcastle, koji je u realnoj situaciji za pad u Championship, kojemu su ambicije daleko od onoga za što se Mislav realno može i treba boriti.

Pola iznosa ide na pojačanje

Uz to, da u Maksimir kapne i 10 milijuna eura, morali bi plavi hitno tražiti zamjenu i to vrhunsku, a to znači da vjerojatno i više od polovice iznosa mora ići van iz blagajne. Morala bi se ta zamjena naći u roku od nekoliko dana jer slijedi otvaranje nastavka seozone i to s izravnim konkurentom za naslov - Rijekom.

Dinamova bitka za naslov ove sezone bit će napetija nego ikada. Osijek i Rijeka grizu, ne daju se, bodovno su lideri prvenstva izjednačeni, a nakon ispadanja iz Hrvatskog kupa, jasno je - imperativ je u Maksimiru postala obrna naslova prvaka. Osijek se pojačao bivšim hajdukovcem Caktašem, Rijeka nije iz svojih redova pustila najboljeg strijelca lige Drmića. Hoće li Dinamo onda u pola sezone, u pola bitke za titulu pustiti igrača koji mu je posljednje četiri sezone bio najbolji strijelac?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 18.03.2021. Zagreb, stadion Maksimir - Uzvratna utakmica osmine finala Europske nogometne lige: GNK Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur .Mislav Orsic"nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zasuzile su oči navijačima

Poeni su tu na stolu i za trenera Željka Kopića. Navijači su rekli svoje, a želja tribine je jasna: hoćemo titule. Za mirniji dolazak do nje, Dinamu je potreban uvijek raspoloženi golgeter, a trenutno to ima u dečku iz Stenjevca. Uz svo poštovanje Petkoviću, on je u istom periodu kao Oršić zabio 46 golova, od čega 23 s bijele točke. Oršićev gol protiv West Hama je Kopiću praktički i donio da od privremenog postane stalni glavni trener, a sada s funkcije sportskog direktora, koja mu također pripada, treba održati ono što je najavii: 'generalni stav kluba je da naši nositelji igre nisu na prodaju'.

Uspije li Kopić zadržati Oršića, nesumnjivo je da će zaradit velike simpatije Dinamovih navijača i djelomično skinuti povećalo i pritisak sa svojih leđa. Navijačko 'Orša, ostani' sve je što treba u ovome kompliciranom poslu razumjeti.

Odmaknemo li se od egzaktnih brojki, pogledajmo i ono što se često u modernom nogometu, osobito ovom ovijenom u koronom okupane i sablazno praznjikave tribine, shvatit ćemo, Orša je novi znamen Dinama, 'uno di noi', poručio bi maksimirski sjever. Pa, za kojeg bi još igrača Bad Blue Boysi napravili transparent 'Nemoj ići od nas, okolo svuda je tama'? Stihovi Daleke obale rekli su sve ono što Zagreb osjeća. Ode li Oršić, otići će od navijača hrvatskog prvaka. Nakon Bobana, Kužea, Modrića, Ademija, Mislav je taj koji je postao miljenik tribina. Igrač na kojega su se navijači uvijek mogli osloniti da će sve što ima ostaviti na terenu.

Sjetimo se Tottenhama. Bakljada pred Maksimirom, navijači dočekuju igrače, a skandira se jedno ime: Mislav Oršić, Mislav Oršić. To je bila kulminacija sve sreće i Dinamovog duha koji je ponovno probuđen u Bjeličinoj eri, u uništavanju polustoljetnog europskog prokletstva, u zajedništvu maksimirskih tribina s ulicom, a nastavljen je sve do danas.

Odlazak Oršića, simbola toga razdoblja, bit će velik rez u jednom kritičnom trenutku za sve struje Maksimira.

S druge strane, ako mora otići, neka to bude u veći klub od Dinama, iako znamo što bi nam na ovu rečenicu poručio Mislav: "Samo da vas ispravim, ne postoji veći klub od Dinama".