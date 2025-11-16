Kolega vrlo dobro odradio prvu vožnju: Zubčić izborio drugi lauf, Ljutić i Rodeš razočarali

Najbolji svjetski slalomaši u finskom Leviju voze prvu utrku sezone u toj disciplini. Hrvatska je u prvoj vožnji imala četiri predstavnika, a najbolje ju je odradio naš prvi as u slalomu - Samuel Kolega. On se niz stazu spustio sa startnim brojem 14 te doskijao do vrlo dobrog 11. mjesta, koje dijeli s Britancem Daveom Rydingom, sa sekundom i 37 stotinki slabijim vremenom od vodećeg Lucasa Pinheira-Braathena.

Norvežanin koji skija pod brazilskom zastavom iza sebe je ostavio Francuza Clementa Noela koji zaostaje 41 stotinku te nekadašnjeg reprezetnantivnog kolegu Timona Haugana koji je imao 49 stotinki sporije vrijeme.

Od drugih hrvatskih predstavnika, Filip Zubčić imao je startni broj 21, a u trenutku ulaska u cilj držao je dobro 13. mjesto. Međutim, dobri nastupi skijaša koji su krenuli poslije njega potisnuli su ga na 18. poziciju. Istok Rodeš imao je startni broj 33, no kroz cilj je prošao kao 31. i nećemo ga vidjeti u drugoj vožnji.

Stariji brat Zrinke Ljutić, Tvrtko u prvoj vožnji imao je visoki startni broj 73, a nažalost nije uspio završiti utrku. Najveća senzacija u Leviju zasad je domaći predstavnik eduard Hallberg koji je sa startnim brojem 29 doskijao do pete pozicije nakon prve vožnje.