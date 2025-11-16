Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SKIJANJE

Kolega vrlo dobro odradio prvu vožnju: Zubčić izborio drugi lauf, Ljutić i Rodeš razočarali

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - muški slalom, prva vožnja
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 11:37

Istok Rodeš imao je startni broj 33, no kroz cilj je prošao kao 31. i nećemo ga vidjeti u drugoj vožnji

Najbolji svjetski slalomaši u finskom Leviju voze prvu utrku sezone u toj disciplini. Hrvatska je u prvoj vožnji imala četiri predstavnika, a najbolje ju je odradio naš prvi as u slalomu - Samuel Kolega. On se niz stazu spustio sa startnim brojem 14 te doskijao do vrlo dobrog 11. mjesta, koje dijeli s Britancem Daveom Rydingom, sa sekundom i 37 stotinki slabijim vremenom od vodećeg Lucasa Pinheira-Braathena.

Norvežanin koji skija pod brazilskom zastavom iza sebe je ostavio Francuza Clementa Noela koji zaostaje 41 stotinku te nekadašnjeg reprezetnantivnog kolegu Timona Haugana koji je imao 49 stotinki sporije vrijeme.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Od drugih hrvatskih predstavnika, Filip Zubčić imao je startni broj 21, a u trenutku ulaska u cilj držao je dobro 13. mjesto. Međutim, dobri nastupi skijaša koji su krenuli poslije njega potisnuli su ga na 18. poziciju. Istok Rodeš imao je startni broj 33, no kroz cilj je prošao kao 31. i nećemo ga vidjeti u drugoj vožnji.

Stariji brat Zrinke Ljutić, Tvrtko u prvoj vožnji imao je visoki startni broj 73, a nažalost nije uspio završiti utrku. Najveća senzacija u Leviju zasad je domaći predstavnik eduard Hallberg koji je sa startnim brojem 29 doskijao do pete pozicije nakon prve vožnje.

Ključne riječi
Tvrtko Ljutić Filip Zubčić Samuel Kolega Slalom

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
11:55 16.11.2025.

Izborio je drugu vožnju a ne lauf..!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja