Kod svakog poteza se vidi da je Prosinečki bio najbolji na svijetu

Dinamo je ostao bez svog najsvestranijeg igrača, Mario Šitum u ponedjeljak je i službeno postao igrač turskog prvoligaša Kaysesispora. Već je nekoliko dana sa svojom novom momčadi.

– Bili smo par dana u Antalyji, tamo je momčad bila u stanci, a sad smo u Kayseriju – javio nam je Šitum iz tog grada u središnjoj Turskoj.

– Velik je otprilike kao i Zagreb, ima oko milijun stanovnika, nisam stigao još puno vidjeti.

Malo su utučeni

Iz Dinama, kluba koji je neprijeporan u Hrvatskoj, stigao je u klub koji se bori za opstanak u turskom prvoligaškom društvu.

– Imamo dosta novu momčad, došlo je puno novih igrača, sad će sigurno biti i dosta odlazaka jer je roster prilično velik. Momčad se pomalo diže iako je dosta utučena zbog tog posljednjeg mjesta na kojem se nalazi.

Za spas, za ostanak u ligi Kayserispor je doveo za trenera Roberta Prosinečkog, a on je iz naše lige povukao dva igrača, uz Šituma tamo je koji dan dulje od njega Zoran Kvržić.

– Zadnji jesmo, ali pet bodova nam bježi klub koji je u zoni ostanka, a sa svim našim konkurentima igramo kod kuće.

Roberta Prosinečkog bučno su i s veseljem dočekali, on je povratnik u taj klub.

– Ma on je super, iz svakog njegova poteza vidiš da je bio najbolji igrač na svijetu, vidiš da zna. Ovdje ga izuzetno cijene, a veliki je pozitivac, no uz to i autoritet. No, vratimo se na vaš odlazak iz Dinama, kako to da ste se odlučili na taj prelazak?

– Nije bilo lako odlučiti, za Dinamo sam igrao s posebnom emocijom, svi znaju što za mene znači Dinamo. K tome obitelj mi je u Zagrebu, supruga i malo dijete, ali oni će za koji tjedan doći k meni kad pronađem stan.

Odlučio sam prihvatiti poziv Roberta Prosinečkog i zbog toga što ću se ovdje moći uglavnom orijentirati na svoju krilnu poziciju. Nije mi bilo nimalo teško u Dinamo igrati na gotovo svim pozicijama, ali kad svake tri, četiri utakmice igraš na drugoj poziciji, teško je ostvariti bolji transfer.

Ludi su za nogometom

Nenad Bjelica je jako cijenio Šituma, on ga, uostalom i doveo iz Lecha, radio s njim i u Speziji. Šitum je u Dinamu igrao lijevoga i desnog beka, lijevo i desno krilo, bio je i središnji napadač. U Turskoj mu bar neće nedostajati navijači na tribinama, tamo su daleko punije negoli u našem prvenstvu.

– Ovo je golema zemlja, s 80 milijuna stanovnika, ludi su za nogometom i stadioni su im puni. Infrastruktura im je također odlična, uvjeti za rad odlični i došao sam ovamo uspjeti.

U momčadi imamo dosta igrača koji su igrali i u jakim europskim klubovima, vjerujem u naš ostanak u ligi. Trebat će nam možda malo vremena da pohvatamo sve ideje Roberta Prosinečkog, ali vjerujem da će to ići brzo, da ćemo se dobro posložiti – kazao je Šitum zahvalan Dinamu što mu je izašao u susret.

Bilo bi super kad bi startali s plijenom već u subotu kada Kayserispor ide u goste Alanyasporu u kojem igra bivši igrač Dinama Junior Fernandes.