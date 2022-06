Klopp si je novim pojačanjem "skočio u usta": Pogledajte koliko je platio Nuneza!

Dosadašnji nogometaš Benfice Darwin Nunez potpisat će šestogodišnji ugovor s Liverpoolom, a engleski bi klub za transfer urugvajskog reprezentativca mogao izdvojiti čak 100 milijuna eura, prenose britanski mediji.

Liverpool će Benfici platiti 80 milijuna eura odštete za 23-godišnjeg Nuneza, a kroz bonuse u idućih šest godina portugalski klub mogao bi ukupno dobiti još 20 milijuna eura.

Sky Sport navodi kako će Urugvajac tijekom dana stići u Liverpool na liječničke preglede, a u ponedjeljak bi trebao potpisati ugovor s momčadi s Anfielda. Britanski mediji tvrde da je menadžer Liverpoola Jurgen Klopp odustao od svojih pravila, budući da je ranije tvrdio da ne želi dati previše novca za jednog nogometaša.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Ajax Amsterdam v Benfica - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - March 15, 2022 Benfica's Darwin Nunez celebrates scoring their first goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

- Ako kupiš jednog igrača za 100 milijuna i on se ozlijedi, sav taj novac se baca. Kad se nogomet počne vrtjeti samo oko takvih igrača i brojki, onda ću se povući. Drugi klubovi mogu potrošiti puno novca i kupiti najbolje igrače u svijetu, ali želim to učiniti drugačije. Svatko može osvojiti trofej, ali postoji način na koji ja to želim postići - rekao je Klopp 2016., kada je Manchester United platio Juventusu 105 milijuna eura za Paula Pogbu.

Prema pisanju britanskih medija, Klopp je od 2018. potrošio oko 400 milijuna eura za jačanje igračkog kadra.

