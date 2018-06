Kiša prekinula Čilića i Del Potra, svoj meč nastavljaju u četvrtak

Susret četvrtfinala drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa između hrvatskog tenisača Marina Čilića i Argentinca Juana Martina Del Potra prekinut je zbog kiše pri rezultatu 6-6 u gemovima i 5-5 u tiebreaku prvog seta i nastavak je u četvrtak.

Tenisači nisu uspjeli završiti niti prvi set, kiša je susret prekidala dva puta, a Čilić je spasio ukupno šest break lopti.

Prvi prekid dogodio se kod rezultata 5-5 kada je pauza trajala 45 minuta, a potom i pri rezultatu 6-6 u gemovima i 5-5 u trinaestoj igri nakon čega je odlučeno kako će nastavak biti u četvrtak.

Do rezultata 4-4 oba tenisača su čvrsto držala svoj servis. U devetoj igri Argentinac je stigao do tri break lopte, no Čilić se uspio spasiti i povesti 5-4. Del Potro je izjednačio nakon čega je počela kiša. Pauza je trajala 45 minuta, a u nastavku meča Argentinac je stigao do nove tri lopte za obrat. Čilić se još jednom izvukao i poveo je 6-5. Argentinac je izjednačio i set je ušao u tie-break. No kod rezultata 5-5 uslijedio je novi kišni prekid.

Čilić i Del Potro su do sada igrali 12 puta, a najbolji hrvatski tenisač je upisao samo dvije pobjede. Posljednju prije sedam godina u Montrealu. Nakon toga upisao je sedam uzastopnih poraza.

U drugom susretu četvrtfinala igraju Španjolac Rafael Nadal i Argentinac Diego Schwartzman. Prvi set je dobio Argentinac 6-4, a u drugom setu Nadal vodi 5-3. I njihov susret je prekinut zbog kiše.

