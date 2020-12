Kapetan Hajduka: Prvi bih čestitao Rijeci da je zasluženo pobijedila, ali ovo je neprihvatljivo

Kapetan Hajduka Mijo Caktaš prokomentirao je današnji poraz od Rijeke (2:1) na Poljudu koji je bio natopljen kišom.

- Bilo je teško igrati. Ušli smo dobro u utakmicu, poveli i opet iz individualne greške primili gol. Uvukla se panika. Prvi bih čestitao protivničkoj ekipi kada bi me zasluženo pobijedila. Ali, na ovakav način izgubiti... Za mene je to neprihvatljivo. U drugom poluvremenu smo imali šanse. Našim ofenzivnim igračima treba dosta šansi da zabiju gol. To se mora u budućnosti popraviti - rekao je Caktaš, prenosi Dalmatinski portal.

Utakmicu je prokomentirao i trener Hajduka Boro Primorac.

- Uvijek je teško izgubiti u Splitu na Poljudu. Momci su učinili sve kako bi pobijedili. Mislim da ova utakmica ima dva poluvremena. Vrlo sam zadovoljan prvim poluvremenom. Dali smo gol, dobro smo igrali, dominirali utakmicom. Onda im dopustimo gol pet minuta prije kraja poluvremena. To je Rijeci dalo moral. U drugom dijelu je bila više vaterpolo utakmica, Rijeka se bolje snašla. Iskoristili su dugu loptu, nije bilo šansi u drugom poluvremenu - rekao je Primorac te dodao:

- Bili smo spremni fizički. Da je teren bio bolji mislim da bi dominirali u drugom dijelu. Drugo poluvrijeme nije bilo utakmice. Žao mi je igrača, žao mi je izgubiti utakmicu u ovim uvjetima. Nismo imali dobar kvalitetu dugih lopti. Uveo sam Atanasova i Nejašmića. Imaju dobru tehniku, bila je ideja da daju dobru loptu za napadača. Kada je blato moraš biti inteligentniji nego inače. Imaš vodu koja ti stvara probleme.