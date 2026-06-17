Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HARRY KANE

Kapetan Engleske uoči Hrvatske: Ovdje smo došli osvojiti Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup 2026 - England Press Conference
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 10:11

"Iz osobne perspektive iza mene je najbolja sezone, s obzirom na broj golova. Fizički i psihički sam dobro, sezona je bila dobra, osvojili smo prvenstvo, kup. U odličnoj sam formi, puno toga je potrebno da se poslože sve stvari, vjerujem da imamo dobru ekipu i već sutra želimo svima pokazati da možemo osvojiti turnir," poručio je Kane na konferenciji za novinare u Dallasu.

Za kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea nema nikakve dvojbe, Englezi su na Svjetsko prvenstvo stigli po svjetski naslov. Iza kapetana engleske reprezentacije sjajna je sezona. U 51 nastup za Bayern zabio je 61 gol u svim natjecanjima.

"Iz osobne perspektive iza mene je najbolja sezone, s obzirom na broj golova. Fizički i psihički sam dobro, sezona je bila dobra, osvojili smo prvenstvo, kup. U odličnoj sam formi, puno toga je potrebno da se poslože sve stvari, vjerujem da imamo dobru ekipu i već sutra želimo svima pokazati da možemo osvojiti turnir," poručio je Kane na konferenciji za novinare u Dallasu.

"Imamo sjajnu ravnotežu u momčadi, kombinaciju iskustva i mladosti. Iskustvo će nam biti oslonac, ali imamo i sjajne mlade igrače. Moja poruka je svima da se psihički oslobode, da se mentalno oslobode. Bitno je da svi daju sve od sebe, svi su ovdje s razlogom. Ovo im je prilika da se pokažu na velikom natjecanju," dodao je.

FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
FIFA World Cup 2026 - England Press Conference
1/92

Kane je bio jedan od igrača koji je nastupio u Rusiji u polufinalu SP-a u kojem je Hrvatska slavila nakon produžetaka.

"Dosta je vremena prošlo, danas smo puno iskusniji. Utakmica s Hrvatskom će biti teška, imaju dobro organizirane igrače koji su dobro pripremljeni. Hrvatska je ekipa koju je fizički i tehnički teško poraziti. Svi moramo na terenu raditi ono što znamo, siguran sam da će nas navijači podržati. Međutim, ne smijemo se previše zanositi već sve pokazati na terenu. Puno je detalja koji odlučuju."

Engleska je u povijesti samo jednom osvojila svjetski naslov, na domaćem terenu 1966. godine.

"Mislim da su možda i mentalitet i psihološka blokada uzrok tome, Imamo pritisak navijača, medija, okoline. Nekada smo bili blizu, ali potrebno se sve poklopiti. Morate biti fizički i psihički spremni, trebat ćemo sve ovo, postoje očekivanja, to osjećamo kao momčad. Ali ono što sam vidio na pripremama igramo na visokoj razini."

Engleska konferencija za medije nije mogla proteći bez pitanja o Luki Modriću. Kane i kapetan "Vatrenih" bili su članovi londonskog Tottenhama.

"Luka je sjajan dečko, bili smo suigrači, on je vrhunski profesionalac, on je inspiracija za sve igrače. Svaka mu čast,” kazao je Kane na kraju.

Velika parada navijača Hrvatske u Dallasu
Ključne riječi
SP 2026. Harry Kane

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!