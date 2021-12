Kanađanin Messing zlatom zatvorio 53. Zlatnu piruetu

Slavljem američkog plesnog para Kaitlin Hawayek i Jean-Luc Bakera te kanadskog klizača Keegana Messinga, u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku završen je natjecateljski dio 53. Zlatne piruete.

Messing je do zlata došao s najboljim kratkim programom i 5. rezultatom u današnjem slobodnom programu, no ukupno 255,07 bodova bilo mu je dovoljno za drugu medalju u Hrvatskoj nakon što je 2016. osvojio broncu. Srebrni je Rus Andrei Mozalev koji je do medalje skočio sa 6. mjesta, a za to je zaslužan najbolji slobodni program danas (252,15). Jimmy Ma pak u SAD nosi broncu (250,97).

Hrvatski klizač Jari Kessler natjecanje je završio na 19. mjestu (190,23), dok je Charles Henry Katanović bio 26. (149,41).

Nakon sportskih, Amerikanci su osvojili i konkurenciju plesnih parova na ovogodišnjoj Pirueti. Kaitlin Hawayek i Jean-Luc Baker skočili su sa drugog mjesta nakon ritam plesa na vrh pobjedničkog postolja (191,32). Ovo im je čak četvrta medalja na Zlatnoj pirueti, ali prvi put zlato. Srebrni su bili 2015. i 2016. godine, te brončani 2017.

Srebro su u Sisku osvojili Litavci Allison Reed i Saulius Ambrulevicius (180,15), a broncu ruski plesni par Jelizaveta Šanajeva i Devid Narižnji (177,83).