Kakva skromnost: vozi Corsu, a platio je i 70 milijuna eura da bi otišao u City

Nije novost da se mladi nogometaši sve bolje prodaju, da se svi bave ulaganjima u budućnosti i da su novčani iznosi koji se vrte u nogometu basnoslovni.

Jedan takav ostvario je i 22-godišnji veznjak Atletica Rodrigo Hernandez - Rodri.

Bio je on talent na kojemu je trener Diego Simeone želio izgraditi stabilne temelje i nogomet budućnosti. No, ipak nakon jedne sezone u klubu mladi je igrač odlučio napustiti Atletico.

Otkupna klauzula iznosi mu 70 milijuna eura i toliko su njegovi zastupnici dali da bi on mogao otići u Manchester City. Jasno, on je formalno to uplatio, a iznos će mu vratiti City, koji će tako izbjeći kršenje financijskog fair-playa.

Tako će Rodri postati najskuplje pojačanje u povijesti prvaka Engleske. Trener građana Pep Guardiola istaknuo je Rodrija kao prvu želju za ljetno pojačanje momčadi. Izgleda da će mu se ta želja i ispuniti.

U Atletico je došao prošlog ljeta iz Villarreala uz odštetu od 25 milijuna eura.

No, nakon njegova odlaska u Atleticu su se brzo snašli. Zamijenit će ga Marcos Llorente koji je došao iz Reala za 30 milijuna eura i naslijedio Rodrijev broj 14. Hernandez je prošle sezone odigrao 34 utakmice za Atletico u La Ligi i zabio je ukupno tri pogotka.

Osim što je Rodri poznat u nogometnom svijetu zbog svoje igre i talenta, javnost ga zna i kao “najskromnijeg nogometaša na svijetu”. Nema ga na društvenim mrežama, nema tetovaže, automobile, kuće...

Dok je igrao za Villarreal, vozio je polovnu Opel Corsu koju je kupio od neke starije gospođe. A Corsa je i danas u garaži kao drugi auto.

Još je kao igrač Villarreala studirao ekonomiju i odbio se preseliti iz studentskog doma u stan kada je potpisao ugovor i dobio veliki novac. Obitelj mu je na prvom mjestu, a poslije nogometne karijere želi raditi u struci.