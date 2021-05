Kakva nepravda prema Srbinu! 'On je najgori koji će dobiti nagradu za najboljeg'

Amerikanci nisu skloni strancima u "svojim" sportovima, ma koliko oni bili dobri. Cijenit će ih, ali uvijek moraju pokazati znatno više kako bi zaslužili taj početni respekt. Potvrđuje to slučaj Nikole Jokića.

Glavni je favorit za MVP (najkorisniji igrač) nagradu ove sezone u NBA ligi, ali uvijek u stavovima kontroverzni novinar i analitičar Nick Wright to je osporio na sebi svojstven način.

- Kad pogledate listu igrača koji su dobivali tu nagradu, a ovo govorim s poštovanjem prema Jokiću, on bi povijesno gledano bio najgori MVP kojeg smo imali u posljednjih 35 godina. Chris Paul to ne bi bio jer je on cijelo vrijeme sjajan igrač, a Nikola Jokić je vrlo dobar igrač koji ima sjajnu sezonu - izjavio je Wright pa dodao:

- Ako pogledate da su tu nagradu osvajali Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Derrick Rose prije ozljede, a onda da ju dobije Nikola Jokić? Ljudi bi zaključili da je to bila čudna sezona.

Nick Wright on Nikola Jokic winning MVP: "Historically speaking, he would be the worst one we've had in 35 years." @getnickwright 🤡 pic.twitter.com/MnkG3NWlwZ