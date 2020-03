Kako to mislite ovo nije Messi? TV postaja nasjela na štos

U cijeloj ovoj zbrci oko koronavirusa i velikim se televizijskim postajama događaju velike greške. Naime, francuska televizija M6 je u izvještaju o tome kako sportske zvijezde doniraju tijekom epidemije Covid-19, pored fotografije Rogera Federera stavila i sliku Lionela Messija.

Odnosno mislili su da su stavili Messija, a zapravo je osoba koju su prikazali bila njegov dvojnik - Reza Parastesh.

Taj Iranac inače je poznat kao "iranski Messi", ali da je toliko sličan Argentincu da bi ga i televizija pomiješala s njim, nije mogao ni zamisliti.

French TV using a Messi lookalike picture for their news report. 🤣🤣 pic.twitter.com/KhlM2a7pen