Kako izgleda jedan dan Erlinga Haalanda? Objavio je viralan video, evo što sve radi

Erling Haaland upravo je pristao pomusti kravu prilikom svoje sljedeće posjete farmi Greenoaks, koja mu služi kao osobni supermarket u Cheshireu. To je svojevrsna kompenzacija nakon što je upravo "opljačkao" zamrzivač pun mesa. Ovaj potez, zabilježen u njegovom novom YouTube serijalu, pruža rijedak uvid u život i navike čovjeka koji je, po mnogima, najbolji napadač na planetu. Prema članku objavljenom u New York Timesu, Haalandova nevjerojatna statistika – 24 gola u 14 utakmica za klub i reprezentaciju ove sezone – nije slučajnost. Sada znamo što ga točno pokreće.

Njegovo oduševljenje je očito čim stigne na farmu i otkrije da na zalihi imaju tri njegova omiljena "tomahawk" odreska. Svjestan da i drugi igrači koriste usluge farme, obzirno pita koliko smije uzeti. No, raspoloženje mu se brzo mijenja kad mu kažu da se ti odresci teže prodaju zbog visoke cijene. "Uzet ću sva tri onda, Helen", odlučno kaže. Dok bi se drugi nogometaši možda ustručavali pred premium komadima mesa ili jednostavno ne bi marili za razliku, Haaland s ogromnim osmijehom na licu kanalizira svog unutarnjeg chefa. Njegova košarica se puni – tomahawk, fileti, ribeye i rebra. "Najviše volim masne komade", priznaje dok odlazi s dva kartona mlijeka i četiri staklenke meda u vrećici veličine njegovog rodnog grada, Brynea u Norveškoj. A namjeravao je doći samo po sirovo mlijeko.

Sve je to dio prve epizode na njegovom novom YouTube kanalu, 27-minutnog videa koji na zabavan način otkriva što stoji iza njegove nadzvučne forme u Manchester Cityju. Haaland je inovator kada je u pitanju brendiranje životnog stila nogometaša. U eri u kojoj globalna, digitalno osviještena publika konzumira sport, fokus se sve više prebacuje s klupskog grba na osobnost pojedinca. Navijači žele vidjeti stvarnu osobu i, u Haalandovom slučaju, otkriti tajni sastojak koji ga čini "ljudskim cheat codeom".

Pokretanje YouTube kanala pametan je i autentičan način da se to iskoristi. To je dublja ekstenzija njegove Snapchat persone – osvježavajući i duhovit protuotrov bezdušnim objavama poput "navijači su bili sjajni, idemo dalje" koje pišu timovi za društvene mreže. Video nudi uvid u to kako je život vrhunskog sportaša cjelodnevna potraga za izvrsnošću. Iako je ranije govorio o lijepljenju usta tijekom noći i korištenju naočala koje blokiraju plavu svjetlost kako bi poboljšao san, ovdje vidimo puno intimnije detalje.

Nakon doručka, dan započinje posjetom Marija Pafundija, jednog od sportskih terapeuta Manchester Cityja. "Što ima, 'ravna stražnjice'?", pozdrav je kojim ga Haaland dočekuje, a zaigrane provokacije pokazuju da je njihova veza puno dublja od odnosa masera i igrača. Pafundi radi na Haalandovom istezanju i mobilnosti, ističući ogroman napredak u fleksibilnosti prepona otkako su počeli surađivati. Slijedi rutina s pjenastim valjkom i vrijeme u sobi za infracrvenu terapiju, koja izravno zagrijava tijelo, povećava protok krvi i opušta mišiće. "Kap po kap buši kamen", slikovito opisuje Pafundi svoj postupan pristup održavanju Haalandove forme. Pristup trening centru je ograničen, no vidimo Haalandovo uzbuđenje dok prolazi kroz vrata kampa i kako mu se naglasak potpuno mijenja u gusti mankunijanski, što pokazuje njegovu prilagodljivost. On je istovremeno superheroj i sasvim običan dečko koji uživa u malim stvarima.

Nakon povratka kući, ciklus oporavka počinje. Odjeven u kimono živopisnog uzorka, kao da se sprema za ulazak u ring, odlazi do ledene kupke i saune u svom dvorištu. Kombinaciju hladnog i vrućeg prakticira četiri do pet puta tjedno. "Dobro je za um. Postižeš nešto što ne želiš raditi", objašnjava dok, još uvijek bez majice i mokar od saune, priprema roštilj. Haaland živi da bi jeo. Njegova djevojka, Isabel Haugseng Johansen, koja se također pojavljuje u videu, šali se da on neprestano razmišlja o sljedećem obroku. Ali zapravo se ne šali. Hrana je lajtmotiv epizode. Prva scena prikazuje ga kako s praga uzima ručno dostavljen kruh od kiselog tijesta. Zatim ga vidimo u kuhinji kako peče dva jaja, obilno ih začinjava paprom i zalijeva sirovim mlijekom i kavom – napicima za koje tvrdi da su superhrana.

Mnogi nogometaši imaju privatne kuhare, ali ne i Haaland. Ruča brancin i prženu rižu s jajima u klupskoj kantini, ali inače je samostalan. Kada se sa 16 godina preselio u Molde, otac Alf-Inge, bivši igrač Cityja, došao je na dva dana, pomogao mu kupiti osnovne potrepštine i ostavio ga da se sam nosi sa svakodnevnim životom. Bez zaštitne mreže. Haaland je glavni kuhar u kući, a glas mu postaje promukao od uzbuđenja dok razmišlja o savršeno pečenoj korici na tomahawk odresku. "Ne želim biti arogantan, ali moraš to osjetiti, moraš ga dodirnuti", kaže. "Treba ti dobra korica na odresku. Ako to imaš, već si daleko dogurao."

Dok kuha s djevojkom, s kojom se poznaje od djetinjstva u Bryneu, vidimo slađu stranu igrača koji na terenu djeluje nezaustavljivo. Njihovo međusobno zadirkivanje trenuci su u kojima Haaland djeluje najsretnije. Ona kritizira njegov nedostatak driblinga, a on se smije dok ona pokušava pogoditi pravu konzistenciju za umak béarnaise. Čini se da je Haaland uspio ono što mnogima ne polazi za rukom. Dok je većina sadržaja "iza kulisa" koji vidimo kod sportaša često bezlična, on je uspio uhvatiti okus nečeg autentičnog.