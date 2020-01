Kakav povratak Conora McGregora! Za manje od minute završio Kauboja

Nakon 15 mjeseci u oktogon se vratio Conor McGregor i u svom prvom nastupu nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova oduševio navijače.

Manje od minute mu je trebalo za pobjedu nad Donaldom Cerroneom.

U glavnoj borbi UFC 246 priredbe za manje od minute tehničkim nokautom pobijedio Kauboja (36-14-0-1).

Conor je u borbu krenuo opasnom ljevicom, ali Cerrone uspješno to izbjegava. Ipak, dolazi do klinča iz kojeg McGregor baca nekoliko ubojitih udaraca ramenom i radi veliku štetu na pritivnokovom licu, pogotovo nosu. Nakon razdvajanja Conor nastavlja s pritiskom, pogađa jedan 'high kick' koji je još više uzdrmao Cerronea te serijom stiže do pobjede.