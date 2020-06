Sve ovisi o koronavirusu! Svjetski spektakl u Hrvatskoj, Hrgović će boksati u Lijepoj našoj

"Zvijer" je izašla iz medijskog staklenog zvona. Filip "El Animal" Hrgović izašao je iz višemjesečne medijske zavjetrine i, zajedno sa svojim menadžerom Željko Karajicom, najavio da ima namjeru boriti krajem ovog ljeta.

Zašto se mjesecima klonio medija, Filip je objasnio ovako:

- Vjerujem da me razumijete jer i mi sportaši smo privatne osobe, a nekad u životu dođu i problemi, no ne bih o njima. Dakle, nisam se još razbahatio, nisam zaradio previše novca jer to tek slijedi, već mi je trebalo da budem malo po strani - malo se našalio pa nastavio ozbiljno:

- Onima koji su se možda poveselili i pomislili da sam propao, da ne treniram, reći ću da sam trenirao više nego ikad. Cijelo vrijeme sam radio sa mojim pomoćnim trenerom Yousefom Hasanom i kondicijskim trenerom Igorom Čordašem koji su me i učinili životinjom, kako me prozvao moj kubanski trener Pedro Diaz. Osjećam se super, u dobrom sam treningu ali ne i u špici forme jer to sada nema smisla s obzirom da još nemam dogovoren meč.

Zatim je pojasnio način treniranja:

- Treniro sam dvaput dnevno i u režimu sam kao da imam dogovoren meč, no samo je vrsta treninga nešto drugačija. Naime, više vježbam snagu i kondiciju pa sam prerastao i XXL konfekcijski broj. Trenirali smo žestoko, a ja sam puno radio s utezima, ali i atletske dionice s Igorom. Radio sam i na boksačkom dijelu, na okretanju kukova i tom jednom udarcu, "bombi", da svoj stil boksanja što više približim profesionalnom boksu. Mislim da dolazi vrijeme, ako Bog dan, kada nitko neće imati odgovor na moj arsenal.

A tko bi, od tog arsenala, sljedeći mogao stradati, u 11. profesionalnom meču hrvatskog teškaša?

- Moja je želja da već sada to bude netko od boraca iz ranga Derecka Chisore, Carlosa Takama, Jarella Millera, Josepha Parkera, Michaela Huntera i nadam se da će netko od navedenih boraca i pristati iako su svjesni da je za njih borba sa mnom jako riskantna.

Tko je među spomenutima najveća prijetnja?

- Ima jako puno dobrih boraca i nakon takve borbe si ili pukovnik ili pokojnik. Parker je odličan, pa i taj Miller koji je pao na doping testu i trebalo bi ga kazniti, no dopustili su mu da se bori. Tu su i Dubois i Joyce koji se međusobno bore u listopadu. Od veterana, Luis Ortiz je jako opasan, a ni Povjetkin nije za podcijeniti. Sve tu to imena s kojima bi meč bio na nož i nakon kojih si ili pukovnik ili pokojnik. Jedan takav poraz bi me vratio puno unazad, no ja vjerujem da ću u sljedećih nekoliko mečeva pokazati sve svoje potencijale.

Je li trenutnih 10-0 mali skor za skoru priliku za napad na svjetski naslov?

- U neku ruku možda i jest, no to će ovisiti i koga ću pobijediti u sljedećim mečevima. Može se dogoditi da već nakon pet mečeva dobijem priliku za svjetski naslov, a ne mora niti u sljedećih 15 mečeva. Najbitnije je da mi sada dogovore mečeve s nekim od spomenutih da me preko tih imena cijeli svijet upozna.

Jedan od onih, uz njegove promotore, koji bi se trebao pobrinuti da se to i dogodi jest njegov menadžer Željko Karajica, poduzetan Hrvat koji živi u Njemačkoj.

- Naš primarni posao je što prije organizirati borbu za Filipa, a nastojat ćemo da to bude već krajem ovog ljeta i to negdje u Hrvatskoj što pokušavamo izvesti u dogovoru s promotorima iz Matchroom Boxinga i Sauerland Promotionsa te s platformom DAZN čije zeleno svjetlo moramo dobiti. Neki borci nisu imali meč i po godinu dana i oni bi se radilo vratili u ring. Zapravo, svi sada čekaju da dobiju ponudu pa vjerujemo da to, dozvoli nam to koronavirus, možemo organizirati. Želja nam je da to produciramo u Hrvatskoj i da odavde pošaljemo slike u svijet.

A to će ovisiti i o stanju s koronavirusom u Lijepoj Našoj.

- Dakako, zato i ne možemo ništa sada reći. No, dobra je stvar što je Filip u treningu da već za osam do deset tjedana može ući u ring maksimalno spreman. A ja sam sto posto uvjeren da će se naći više nego iti jedan borac koji će prihvatiti ponudu da se bori s Hrgovićem. Dakako, što se Filip više penje na rang-listama to će biti teže naći mu protivnika jer svi znaju koliko je opasan. Oni svi imaju puno za izgubiti, a jedan Chisora, ako bi izgubio borbu, može praktički zaključiti karijeru.

Hrgović se zahvalio medijima na sustavnom praćenju, a posebno RTL televiziji.

- Zahvaljujući vama medijima pa tako i RTL televiziji, koja prenosi moje mečeve, puno ljudi u Hrvatskoj zna za mene. Nadam se da će sljedeći meč kojeg će oni prenositi biti ovaj sljedeći i to iz Hrvatske. Već smo doveli dvije vrhunske priredbe u Zagreb i drago mi je da smo tako moj grad stavili na svjetsku boksačku mapu.

Pri kraju ovog druženja, Filip je rekao ponešto i o trojici trenutno najvećih teškaša svijeta.

- Mene kao profesionalnog boksača iritira taj stav šire publike koji se formira kako vjetar puhne. Najprije su govorili da je Joshua ubojica i da je nedodirljiv, a kada je izgubio od Ruiza svi su ga otpisali a on se vratio pobjedom. Potom su rekli da je Wilder najbolji, pa su i njega otpisali i sada im je Fury jedini kralj. A nitko od takvih boraca nije "out". Ja ne mislim da je Wilder izbačen iz igre i bit će on jako motiviran u trećem meču s Furyjem. A ovo što je Fury već dogovorio meč s Joshuom, a obojica tek trebaju pobijediti svoje sljedeće protivnike, jako je neozbiljno. Fury kao da je već prekrižio Wildera i ja se nadam da ga to neće skupo stajati. Jedini je od njih dosad neporažen i ja bih volio da bude kralj netko tko je nepobijeđen. Volio bih da nakon Lennoxa Lewisa Fury bude prvi neosporeni prvak svih organizacija.