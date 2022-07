Kada igra i zabija Ležaić, onda za Vukovarce nema straha

Četvrto izdanje Socca Prvenstva Hrvatske u malom nogometu po prvi puta se održalo u Kerestincu, gdje se okupilo 12 najboljih domaćih amaterskih momčadi. Restoran Nada Vukovar potvrdio je kvalitetu okitivši se titulom prvaka za 2022. godinu.

Nakon uvjerljive pobjede u polufinalu, predvođeni fenomenalnim Marinom Ležaićem, razigrani Vukovarci dominirali su u završnoj utakmici prvenstva Hrvatske i sa 5:3 izborili plasman u Ligu prvaka krajem kolovoza u Mariboru.

U finalu su bili bolji od CB PodRoom iz Đurđevca, gdje su od samog početka utakmice na krilima spomenutog Ležaića opravdali ulogu favorita i pokazali zašto su danas jedna od najatraktivnijih momčadi u državi.

Završnicu je obilježilo nekoliko spektakularnih poteza kao i četiri pogotka Marina Ležaića koji je odmah od prve minute pokazao zašto je prevaga na terenu.

Za najboljeg igrača i strijelca prvenstva izabran je upravo Ležaić, dok iz pobjedničke ekipe dolazi i najbolji vratar – Dominik Jelinić.

- Osjećaj je savršen. Nismo još ni svjesni što smo napravili. Biti prvak države među toliko dobrih ekipa je zaista sjajno. Natjecanje je bio kvalitetno, a mislim da smo na kraju zasluženo osvojili naslov. Možemo biti sretni, zadovoljni i ponosni na ovaj uspjeh - rekao je Marin Ležaić koji se osvrnuo i na dvije pojedinačne nagrade koje su otišle u njegove ruke.

- Neke stvari su se poklopile. Vjerojatno vrijeme, teren i momčad. Moja ekipa je izbacila mene kao pojedinca, ali mislim da smo cijeli turnir odigrali pravi ekipni nogomet, a te pojedinačne nagrade su kruna svega - zaključio je Ležaić.

- Zadovoljan sam drugim mjestom. U finalu je ekipa iz Vukovara bila bolja. Mi smo imali svoje šanse koje nismo iskoristili, dobili smo gol za 5:2 i više se nismo mogli vratiti. Svaka čast na organizaciji. Prijenos na televiziji, live streamovi svih utakmica, sve je na najvišem nivou - istaknuo je Marko Švagelj iz drugoplasirane ekipe CB PodRoom Đurđevac, inače bivši malonogometni reprezentativac koji je Hrvatsku predstavljao na prvom Svjetskom malonogometnom prvenstvu u Lisabonu.

Treće mjesto osvojila je momčad 10x Team Cestica, dok je četvrta bila ekipa MC Plusa. Oba polufinala te samo finale bilo je u izravnom prijenosu u programu Sportske televizije, a cijelo prvenstvo pomno je pratio i izbornik hrvatske reprezentacije, Željko Ostrman, koji je među sjajnim momčadima zasigurno pronašao i nove kandidate za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj.

REZULTATI - četvrtfinale: MNK MC Plus – MNK Lošinj 4:0, Hotel Macola – Restoran Nada Vukovar 3:7, CB PodRoom Đurđevac – MNK Bjelovar 2:1, 10x Team Cestica – Graditeljstvo Merkaš 3:0; polufinale: CB PodRoom Đurđevac – 10x Team Cestica 4:0, MNK MC Plus – Restoran Nada Vukovar 1:8; utakmica za treće mjesto: 10x Team Cestica – MNK MC Plus 3:0; finale: CB PodRoom Đurđevac – Restoran Nada Vukovar 3:5