Košarkaši Utah Jazza pogodili su 17 trica iz 34 pokušaja i limitirali Charlotte Hornetse na 43 koša u drugom poluvremenu, što je bio glavni razlog zbog kojeg su zaostatak od osam koševa na kraju druge četvrtine pretvorili u pobjedu 114-107 u kojoj je među najboljim igračima gostiju opet bio kapetan hrvatske košarkaše reprezentacije Bojan Bogdanović.

Najbolji hrvatski košarkaš je sa 26 koševa predvodio strijelce Jazza, gađajući iz igre 7/12, za tricu 4/9, čemu je dodao po tri skoka i asistencije, a za svoju je predstavu zaslužio i velike pohvale trenera Quina Snydera.

"Nikad nisam vidio igrača kojem svi suigrači s klupe viču da šutira kad dobije loptu, a on obična bira pravi trenutak za to. Kad je gusto, Bogdanović je najbolji", rekao je trener Utah Jazza koji je bio vrlo zadovoljan načinom na koji se njegova momčad pokrenula u drugom poluvremenu i stigla do pete uzastopne pobjede.

Bogdanovićevom tricom za 108-99 na 2:26 minuta prije kraja gosti su zapečatili trijumf u dvoboju u kojem su gotovo svi igrači, osim Mitchella šutirali s 50 ili više posto uspješnosti.

"Imamo nesebične igrače, samo moramo spoznati što radi suparnička obrana, kako rotiraju i kako da pronađemo slobodnog igrača. Kad smo svega toga svjesni, onda smo momčad s odličnim protokom lopte, a kad je tako, onda imamo i otvorene šutere.